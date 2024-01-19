Секрет раскрыт: для чего нужны маленькие черные точки на лобовом стекле

Фритта преследует эстетические цели, создавая визуальный барьер, а также помогает избежать оптического искажения.

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Что за черная сетка на лобовом стекле / Коллаж Главред, фото АвтоВзгляд, freepik

Оказывается, эти маленькие черные точки на лобовом стекле служат не только для эстетических целей. Эксперты рассказали, что они играют важную роль в управлении автомобилем. Автомобилисты были ошеломлены, узнав, для чего на самом деле нужны маленькие черные точки на лобовом стекле автомобиля, пишет Mirror.

Приятно узнать, что в автомобиле есть удобные кнопки и функции, облегчающие жизнь, но многие люди не подозревали, что рисунок на лобовом стекле на самом деле служит жизненно важной целью.

Что означают точки на лобовом стекле

Они называются "фритты" или "матрицы точек", и их можно найти по краю лобового стекла рядом с черной эмалью - и эксперты по лобовым стеклам Autoglaze говорят, что эта особенность не замечается водителями.

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Эксперты объяснили, что черные точки на самом деле помогают равномерно распределить температуру, чтобы уменьшить оптические искажения или линзирование.

"Это происходит, когда полоса фритты (сплошная черная полоса) нагревается гораздо быстрее, чем стекло ветрового стекла, создавая оптическое искажение, из-за которого прямые линии выглядят изогнутыми или загнутыми внутрь по направлению к центру", - пояснили они.

Точки помогают уменьшить это явление, что означает, что водитель действительно может видеть через лобовое стекло, рассеивая тепло и равномерно распределяя его.

Макс Авто Гласс также поделился, что черные точки жизненно важны для удержания лобового стекла в приклеенном состоянии. Он сказал: "Они обеспечивают более шероховатую поверхность для прилипания клея-герметика, поскольку эта часть лобового стекла является точкой контакта между стеклом и рамой автомобиля. Это помогает обеспечить прочное сцепление клея по всему периметру лобового стекла для его надежной фиксации".

Оба эксперта также рассказали, что фритта преследует и эстетические цели, создавая визуальный барьер, так что черная эмаль и точки не позволяют водителям увидеть клей вдоль рамы лобового стекла, создавая более полированный вид.

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