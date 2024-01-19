Как выбрать махровое полотенце: 8 основных параметров, чтобы найти идеальный вариант

Чтобы выбрать лучшее махровое полотенце, стоит при покупке обратить внимание на ряд основных параметров.

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Как выбрать махровое полотенце/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Полотенце – это та вещь, без которой не может обойтись ни один из нас. Такие атрибуты чистоты и гигиены можно встретить и в ванной, и на кухне, и в других комнатах. Каждый из них находится на своем месте и каждый имеет свое предназначение, и мы точно не могли бы обойтись без таких помощников дома.

Но выбрать самое лучшее полотенце – непростая задача. Давайте разберемся, как выбрать махровое полотенце по плотности и другим параметрам, чтобы оно прослужило долго и принесло много пользы.

Итак, как выбрать полотенце, чтобы оно было идеальным. При покупке нужно обращать внимание на 8 основных параметров.

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1. Длина ворса

В идеале он должен быть около 5 миллиметров. Если ворс будет очень длинным, то полотенце после стирки или после использования будет очень долго сохнуть. В то же время полотенца со слишком коротким ворсом плохо впитывают влагу и будут жесткими на ощупь.

2. Не осыпается ворс

Перед тем, как купить полотенце, стоит проверить, не осыпается ли с него ворс. Попробуйте сжать изделие в руке и обратите внимание, не вылетели ли из него маленькие ворсинки. Если вылетели, то полотенце, вероятно, изготовлено из некачественного материала, и оно долго не прослужит.

3. Материал

Стоит обратить внимание на то, из какого материала изготовлено изделие. На натуральном изделии должно быть указано в этикетке "100 хлопок" (100% cotton).

4. Плотность

Чем плотнее полотенце, тем оно лучше и дольше прослужит. Но трудно определить плотность на глаз. Для того, чтобы понять, какое из нескольких полотенец плотнее, берите их по очереди по одному в каждую руку и примерно определяйте, какое тяжелее. Чем тяжелее полотенце от других, которые имеют такой же размер, тем плотнее оно.

5. Мягкость

Мягкость полотенца может свидетельствовать как о качестве материала, так и о том, добавляли ли туда синтетические материалы.

6. "Просвечивается" ли полотенце

Стоит посмотреть сквозь полотенце на свет. Если оно не просвечивается, то изделие качественное и долго прослужит, если просвечивается – то прослужит оно не так долго, как хотелось бы.

7. Стоит проверить швы

Если швы некачественные или ненадежные, то такое изделие даже после первой стирки может уже не иметь такого вида, как до стирки.

8. Не "линяет" ли краска

Качественное полотенце не должно "линять" во время стирки. Перед покупкой можете пройтись по изделию влажной салфеткой, чтобы убедиться, насколько качественно окрашено полотенце. Если покраска не качественная, то на влажной салфетке останутся следы.

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