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Как вернуть жену: психолог назвала 5 главных шагов

Алёна Воронина
18 января 2024, 20:17
Психолог дала действенные советы, которые помогут возродить семью даже после развода.
Муж и жена
Как вернуть жену/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Если муж после расставания или даже развода с женой хочет вернуть ее, ему стоит обратить особое внимание на несколько вопросов. Но в первую очередь нужно понять самое важное: возрождать семью имеет смысл лишь в том случае, если у мужчины еще живет чувство любви к жене и он осознает ценность отношений с ней.

Психолог и сертифицированный коуч Карина Матковская отмечает, что муж после развода (если он было инициирован не им и это не было совместное решение) страдает и может чувствовать себя брошенным. В таком состоянии он может пойти одним из двух путей: либо попасть в депрессию, либо меняться, чтобы бывшая жена поняла, что она ошиблась со своим решением расстаться.

В комментарии для "2+2" Матковская отмечает, что если ваши отношения пришли к такому этапу, как развод, то у каждого из вас вероятнее всего были на это определенные причины. Среди таких причин может быть, в частности, то, что у вас нет общих интересов, в отношениях исчезла страсть, не о чем общаться или участились ссоры.

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По словам психолога, если мужчина хочет вернуть жену, ему нужно пройти через 5 главных этапов.

1. Изменения

Когда-то жена любила вас, но со временем что-то изменилось. Психолог советует вспомнить, каким вы были в начале ваших отношений, и проанализировать, что именно изменилось к этому времени. Постарайтесь понять, каковы именно ваши действия или какое поведение сработало так, что начало отталкивать вашу жену от вас.

Но при этом не стоит после разрыва отношений спрашивать у женщины: "Что я должен сделать, чтобы вернуть тебя?". Женщина в таких случаях не хочет быть инициатором и не хочет пустословия. Она хочет видеть какие-то действия. Поэтому если вы действительно хотите ее вернуть, придется обратить внимание на то, что ее оттолкнуло, и менять это. Когда вы покажете ей, что можете меняться и напомните, за что она вас раньше любила, это подействует гораздо лучше, чем просто слова и обещания.

Психолог отмечает, что если женщина не пошла к другому мужчине, то она ушла конкретно от вас. Карина Матковская говорит, что стоит задать себе вопрос, что было такого важного, что она не получила с вами, о чем она чаще всего вас просила и не получала этого?

2. Обратите на себя внимание

Как только вы начнете меняться, вы сможете привлечь ее внимание. Психолог отмечает, что даже если вы думаете, что она не интересуется вашей нынешней жизнью, то ваши общие друзья всё равно донесут ей информацию о вас. Также вы можете вести блог или показывать результаты ваших изменений в соцсетях. Лишь тогда, когда вам удастся своими действиями и изменениями в себе вызвать в ней уважение и любопытство, она может снова начать расценивать вас как человека, с которым можно построить отношения.

Однако если женщина до сих пор не хочет идти на контакт и избегает вас, стоит уважать ее личные границы и не нужно сильно настаивать.

"Мужчины в желании вернуть любимую после развода, склонны переходить меры разумного. В случае отказа во встрече или разговоре, не настаивайте. Подождите лучшего момента. Дайте время стихнуть эмоциям, и, возможно, даже соскучиться", –советует психолог.

3. Проведите работу над ошибками

Также психолог советует провести работу над ошибками. Психолог отмечает, что стоит понять, какой из языков любви наиболее важен для вашей бывшей жены (одобрение, проведенное вместе время, подарки, забота или прикосновения). Проанализируйте, какие из этих вещей были для нее самыми важными. Затем подумайте, как вы можете дать ей то, что ей нужно. Например, если основным ее языком любви является проведенное вместе время, то подумайте, достаточно ли времени вы ей уделяли. Если ей важна забота, то стоило бы предлагать ей съездить за продуктами в магазин или забрать посылку с почты.

4. Установить контакт

Когда предыдущие шаги уже пройдены, следующим этапом является налаживание контакта. Психолог отмечает, что на этом этапе вам стоит стараться быть таким мужчиной, который способен покорить сердце женщины, удивить и снова влюбить в себя. Подумайте, как бы вы выглядели и вели себя, идя на свидание и стремясь влюбить женщину в себя.

Также психолог советует использовать какие-то якоря из ваших отношений, что-то, что знакомо и ценно вам обоим. Например, вы можете встретиться со своей бывшей женой в таком месте, которое у вас обоих вызывает положительные эмоции и ассоциируется с хорошим этапом отношений. Также вы можете "ненароком" включить в автомобиле песню, которая у вас обоих вызывает хорошие воспоминания.

При этом психолог подчеркивает, что даже несмотря на распространенный миф, что женщина любит ушами, выводы она делает по поступкам.

5. Показать ценность

Психолог отмечает, что этот этап возможен только в том случае, если все предыдущие прошли успешно. На этом этапе уже можно идти на сближение. Матковская советует откровенно рассказать своей экс-жене о своем чувстве вины.

"Расскажите о своем чувстве вины, скажите, что сожалеете обо всем, что стало причиной развода и признайте свою вину. Покажите, что готовы работать над собой. Дайте понять почему вам важно восстановить отношения с ней и какую ценность она имеет для вас в жизни", – говорит психолог Матковская.

Также она посоветовала спросить у экс-жены, чего ей не хватало в браке и что она хотела бы изменить. Но если вы действительно хотите вернуть эту женщину в свою жизнь, то стоит внимательно выслушать ответ на этот вопрос, не перебивать и не спорить.

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