Что делать если, банкомат "съел" карту: 5 главных шагов

Если банкомат не отдает вам вашу карту, нужно действовать по четкому алгоритму для ее возврата.

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Что делать если, банкомат "съел" карту/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

В наше время очень много услуг и товаров можно оплачивать онлайн. Но есть еще немало ситуаций, когда нет возможности заплатить пластиковой картой или воспользоваться интернет-банкингом. В таком случае придется бежать к банкомату, чтобы снять наличные. Поэтому каждому из нас полезно будет знать основные правила пользования таким прибором, чтобы не попасть в неприятные ситуации.

Например, стоит знать, что делать, если банкомат съел карту. Когда такое происходит, обычно возникает ступор и непонимание того, что происходит и что вообще делать дальше.

Банкомат может забрать карту по нескольким причинам:

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Если трижды неправильно ввели пинкод,

Долго не забирали карточку после завершения операции,

У карты истек срок действия,

Если банк заблокировал карту.

Также бывает, что происходит сбой в системе банкомата, и тогда он тоже может не отдать карточку, которая в этот момент была внутри.

Банкомат съел карту – что делать

Есть ряд действий, которые нужно выполнить в первую очередь, не отходя от банкомата.

Сперва можно подождать несколько минут – бывает, что банкомат просто зависает, и через несколько минут он снова может заработать и отдать карту. Нажать на кнопку "Cancel" ("Отменить") – тогда операция отменится и банкомат может отдать карту. Также важно понимать, что лучше нажать на эту кнопку и подержать немного времени, чем нажимать по несколько раз в случае неудачного первого нажатия. Если банкомат расположен в помещении банка, тогда стоит обратиться за помощью к работникам учреждения. Если описанными выше способами достать карту на получилось, тогда заблокируйте ее, прежде чем отходить от банкомата. Заблокировать карту можно либо позвонив в банк, либо с помощью мобильного приложения. Нужно сразу сообщить об инциденте в банк и узнать, где, как и когда вернуть карту. Если ее забрал аппарат чужого банка, то нужно также позвонить и туда.

Чтобы забрать карту, нужно будет прийти в отделение банка.

Сколько придется ждать? Чаще всего возврат карты занимает от 1 до 5 рабочих дней, но в некоторых банках этот срок может составлять до 2 недель. Если инцидент произошел в выходные или праздничные дни, ждать придется дольше.

Некоторые банки имеют услугу срочного изъятия карты, однако она платная.

Но бывает, что заказать новую карту быстрее, чем дождаться возвращения старой. Но в этом случае нужно иметь в виду, что такая услуга может быть платной. Это нужно уточнить у сотрудников банка.

А пока карточки еще не будет у вас в руках, вы можете снять деньги в кассе банка с паспортом.

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