Что делать если, банкомат "съел" карту: 5 главных шагов

В наше время очень много услуг и товаров можно оплачивать онлайн. Но есть еще немало ситуаций, когда нет возможности заплатить пластиковой картой или воспользоваться интернет-банкингом. В таком случае придется бежать к банкомату, чтобы снять наличные. Поэтому каждому из нас полезно будет знать основные правила пользования таким прибором, чтобы не попасть в неприятные ситуации.
Например, стоит знать, что делать, если банкомат съел карту. Когда такое происходит, обычно возникает ступор и непонимание того, что происходит и что вообще делать дальше.
Банкомат может забрать карту по нескольким причинам:
- Если трижды неправильно ввели пинкод,
- Долго не забирали карточку после завершения операции,
- У карты истек срок действия,
- Если банк заблокировал карту.
Также бывает, что происходит сбой в системе банкомата, и тогда он тоже может не отдать карточку, которая в этот момент была внутри.
Банкомат съел карту – что делать
Есть ряд действий, которые нужно выполнить в первую очередь, не отходя от банкомата.
- Сперва можно подождать несколько минут – бывает, что банкомат просто зависает, и через несколько минут он снова может заработать и отдать карту.
- Нажать на кнопку "Cancel" ("Отменить") – тогда операция отменится и банкомат может отдать карту. Также важно понимать, что лучше нажать на эту кнопку и подержать немного времени, чем нажимать по несколько раз в случае неудачного первого нажатия.
- Если банкомат расположен в помещении банка, тогда стоит обратиться за помощью к работникам учреждения.
- Если описанными выше способами достать карту на получилось, тогда заблокируйте ее, прежде чем отходить от банкомата. Заблокировать карту можно либо позвонив в банк, либо с помощью мобильного приложения.
- Нужно сразу сообщить об инциденте в банк и узнать, где, как и когда вернуть карту. Если ее забрал аппарат чужого банка, то нужно также позвонить и туда.
Чтобы забрать карту, нужно будет прийти в отделение банка.
Сколько придется ждать? Чаще всего возврат карты занимает от 1 до 5 рабочих дней, но в некоторых банках этот срок может составлять до 2 недель. Если инцидент произошел в выходные или праздничные дни, ждать придется дольше.
Некоторые банки имеют услугу срочного изъятия карты, однако она платная.
Но бывает, что заказать новую карту быстрее, чем дождаться возвращения старой. Но в этом случае нужно иметь в виду, что такая услуга может быть платной. Это нужно уточнить у сотрудников банка.
А пока карточки еще не будет у вас в руках, вы можете снять деньги в кассе банка с паспортом.
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