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Цены сильно прыгнули вверх: какие продукты больше всего подорожали за год

Алёна Воронина
11 января 2024, 11:31
Часть важных продуктов сильно выросла в цене, но есть и такие, которые подешевели.
Цены на продукты, деньги, рынок
Какие продукты больше всего подорожали за год/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

За 2023 год ряд продуктов в Украине существенно подорожал. Средние цены на продукты питание в декабре 2023 года были выше на 4% от тех, которые были в декабре 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Госстата).

Согласно данным Госстата, больше всего за год подорожали мясо и мясопродукты, а также масло.

В целом подорожание происходило следующим образом:

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  • мясо и мясопродукты за прошлый год выросли в цене на 12,9%;
  • масло подорожало на 9,9%;
  • молоко – на 9,7%;
  • творог и кисломолочный сыр – на 7,5%;
  • хлеб – на 7%;
  • безалкогольные напитки – на 6,9%;
  • рыба и продукты из рыбы – на 4,1%.

Подорожание меньше задело овощи (они выросли в цене на 3%) и фрукты (подорожали на 2,2%).

В то же время макаронные изделия подешевели на 0,3%, хлеб и хлебопродукты – на 2,8%, сахар – на 5,8%, яйца – на 9,5%, подсолнечное масло – на 14,9%.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожают важные овощи и фрукты. Среди овощей больше всего вырастет цена на лук, среди фруктов – на яблоки.

Также ранее сообщалось, что в Украине подорожал стратегически важный продукт. К концу весны стоимость овоща будет расти из-за дополнительных затрат на хранение во время сильных морозов.

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