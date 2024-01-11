Цены сильно прыгнули вверх: какие продукты больше всего подорожали за год

За 2023 год ряд продуктов в Украине существенно подорожал. Средние цены на продукты питание в декабре 2023 года были выше на 4% от тех, которые были в декабре 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Госстата).
Согласно данным Госстата, больше всего за год подорожали мясо и мясопродукты, а также масло.
В целом подорожание происходило следующим образом:
- мясо и мясопродукты за прошлый год выросли в цене на 12,9%;
- масло подорожало на 9,9%;
- молоко – на 9,7%;
- творог и кисломолочный сыр – на 7,5%;
- хлеб – на 7%;
- безалкогольные напитки – на 6,9%;
- рыба и продукты из рыбы – на 4,1%.
Подорожание меньше задело овощи (они выросли в цене на 3%) и фрукты (подорожали на 2,2%).
В то же время макаронные изделия подешевели на 0,3%, хлеб и хлебопродукты – на 2,8%, сахар – на 5,8%, яйца – на 9,5%, подсолнечное масло – на 14,9%.
Ранее сообщалось, что в Украине подорожают важные овощи и фрукты. Среди овощей больше всего вырастет цена на лук, среди фруктов – на яблоки.
Также ранее сообщалось, что в Украине подорожал стратегически важный продукт. К концу весны стоимость овоща будет расти из-за дополнительных затрат на хранение во время сильных морозов.
Читайте также:
- РФ изменила тактику штурмов на фронте: в ГУР рассказали, чего боятся оккупанты
- ВСУ топят корабли и подводные лодки РФ: вице-адмирал раскрыл план уничтожения ЧФ
- "Мясные" штурмы и шквальный огонь: пехотинец рассказал о жестоких боях за Клещиевку