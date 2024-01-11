'Мясные' штурмы и шквальный огонь: пехотинец рассказал о жестоких боях за Клещиевку

Контакт с противником происходил на расстоянии в 50-60 метров. Многие бойцы боятся банально вылезти и стрелять в ответ.

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"Шелби" рассказал о боях за Клещиевку / Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, скриншот, facebook.com/NGUmainpage

Командир взвода Бригады "Рубеж", пехотинец с позывным "Шелби" рассказал о боях за село Клещиевка в Бахмутском районе Донецкой области. По его словам, российские оккупанты не забирали своих раненых, а добивали их на поле боя.

По словам "Шелби", контакт с противником происходил на расстоянии в 50-60 метров, передает пресс-служба Нацгвардии Украины.

"Жизнь в окопах, где постоянно трясина или вода, – не каждый такое выдержит. Многие бойцы боятся банально вылезти и стрелять в ответ. Я же отношусь к этому как к работе, которую я должен выполнять, чтобы выжить. А жить хочется", — так описывает службу пехотинца командир взвода.

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На многих направлениях по всей линии фронта противник использует тактику "мясных" штурмов, и главный "мотивационный фактор" для российских оккупантов - заградительные отряды, чтобы штурмовики не смогли убежать или отступить.

"Шелби" говорит, что в Клещиевке "пережил буквально все" / Фото: facebook.com/NGUmainpage

Штурмы украинских позиций армия РФ сопровождает шквальным огнем артиллерии. Так было и во время атак на Клещиевку.

"В Клещиевке я пережил буквально все. Почувствовал на себе все вражеское вооружение. Помню, на моей позиции остались три человека вместе со мной. Двое раненых оказывают помощь друг другу, а я отстреливаюсь, пока три группы противника штурмуют наши позиции. Это было очень тяжелое направление. Ни один из нас не сбежал с позиций, как бы тяжело не было", - рассказал "Шелби.

При этом оккупанты не забирают своих раненых, а добивают их на поле боя.

"Мы слышали, когда кто-то из них кричал, что "300", по нему стреляли и крики затихали", - добавил защитник Украины.

Как сообщал Главред, ранее украинские воины-десантники показали, как выглядит Клещиевка под Бахмутом. Освобожденный населенный пункт больше напоминает выжженную землю. В Клещиевке почти не осталось уцелевших домов.

Справка. 29 ноября 2022 года начались бои за село Клещиевка. В январе 2023 года населенный пункт был захвачен российской стороной. Бои возобновились 11 мая 2023 года во время контратаки ВСУ на окраинах Бахмута. 17 сентября 2023 года Клещиевка была освобождена ВСУ.

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