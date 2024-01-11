УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мясные" штурмы и шквальный огонь: пехотинец рассказал о жестоких боях за Клещиевку

Анна Ярославская
11 января 2024, 11:03
Контакт с противником происходил на расстоянии в 50-60 метров. Многие бойцы боятся банально вылезти и стрелять в ответ.
ВСУ, Клещиевка,
"Шелби" рассказал о боях за Клещиевку / Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, скриншот, facebook.com/NGUmainpage

Командир взвода Бригады "Рубеж", пехотинец с позывным "Шелби" рассказал о боях за село Клещиевка в Бахмутском районе Донецкой области. По его словам, российские оккупанты не забирали своих раненых, а добивали их на поле боя.

По словам "Шелби", контакт с противником происходил на расстоянии в 50-60 метров, передает пресс-служба Нацгвардии Украины.

"Жизнь в окопах, где постоянно трясина или вода, – не каждый такое выдержит. Многие бойцы боятся банально вылезти и стрелять в ответ. Я же отношусь к этому как к работе, которую я должен выполнять, чтобы выжить. А жить хочется", — так описывает службу пехотинца командир взвода.

видео дня

На многих направлениях по всей линии фронта противник использует тактику "мясных" штурмов, и главный "мотивационный фактор" для российских оккупантов - заградительные отряды, чтобы штурмовики не смогли убежать или отступить.

'Мясные' штурмы и шквальный огонь: пехотинец рассказал о жестоких боях за Клещиевку
"Шелби" говорит, что в Клещиевке "пережил буквально все" / Фото: facebook.com/NGUmainpage

Штурмы украинских позиций армия РФ сопровождает шквальным огнем артиллерии. Так было и во время атак на Клещиевку.

"В Клещиевке я пережил буквально все. Почувствовал на себе все вражеское вооружение. Помню, на моей позиции остались три человека вместе со мной. Двое раненых оказывают помощь друг другу, а я отстреливаюсь, пока три группы противника штурмуют наши позиции. Это было очень тяжелое направление. Ни один из нас не сбежал с позиций, как бы тяжело не было", - рассказал "Шелби.

При этом оккупанты не забирают своих раненых, а добивают их на поле боя.

"Мы слышали, когда кто-то из них кричал, что "300", по нему стреляли и крики затихали", - добавил защитник Украины.

Как сообщал Главред, ранее украинские воины-десантники показали, как выглядит Клещиевка под Бахмутом. Освобожденный населенный пункт больше напоминает выжженную землю. В Клещиевке почти не осталось уцелевших домов.

Справка. 29 ноября 2022 года начались бои за село Клещиевка. В январе 2023 года населенный пункт был захвачен российской стороной. Бои возобновились 11 мая 2023 года во время контратаки ВСУ на окраинах Бахмута. 17 сентября 2023 года Клещиевка была освобождена ВСУ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Бахмут война на Донбассе новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Президент Эстонии озвучил "рецепт" победы Украины в войне

Президент Эстонии озвучил "рецепт" победы Украины в войне

12:05 Мир
"Мы пойдем вперед": Зеленский обратился к союзникам и назвал, чего не хватает ВСУ

"Мы пойдем вперед": Зеленский обратился к союзникам и назвал, чего не хватает ВСУ

12:03 Украина
ВСУ топят корабли и подлодки РФ: вице-адмирал раскрыл план уничтожения ЧФ

ВСУ топят корабли и подлодки РФ: вице-адмирал раскрыл план уничтожения ЧФ

10:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:05

Президент Эстонии озвучил "рецепт" победы Украины в войне

12:03

"Мы пойдем вперед": Зеленский обратился к союзникам и назвал, чего не хватает ВСУ

12:03

Только 1% людей с высоким IQ найдут 3 лица на дереве: чрезвычайно сложная загадка

11:34

300 млрд для Украины: Белый дом поддержал конфискацию замороженных активов РФ

11:31

Цены сильно прыгнули вверх: какие продукты больше всего подорожали за год

Кремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВККремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВК
11:03

"Мясные" штурмы и шквальный огонь: пехотинец рассказал о жестоких боях за Клещиевку

10:59

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Кроликам нужен совет, Козы - не спорьте

10:59

ВСУ топят корабли и подлодки РФ: вице-адмирал раскрыл план уничтожения ЧФ

10:47

РФ изменила тактику штурмов на фронте: в ГУР рассказали, чего боятся оккупанты

Реклама
10:42

В семье Дональда Трампа случилось горе

10:34

Иван Яковина: Катастрофа ЖКХ в ПодмосковьеВидеоблоги

10:34

Эта идеальная закуска за 15 минут покорит всех: нужна всего 1 буханка хлеба - рецептВидео

10:20

Похожи на "Искандер": КНДР может продать РФ новый тип баллистических ракет

10:14

Шеф-повара измельчают чеснок только так: нож и чеснокодавка не нужны

09:59

В РФ прибыл новый грузовой борт из Ирана: в ВСУ сказали, чем это обернется для Украины

09:46

Мощный удар на юге: ВСУ "перемололи" сотни оккупантов РФ вместе с техникой

09:29

ВСУ удалось расширить плацдарм: Гуменюк рассказала о ситуации возле Крынок

09:03

Как заставить мужа помогать в хозяйстве: доктор Юрий Габорец рассказал, что делатьВидео

08:56

В ГУР оценили риск развязывания новой войны и назвали главную цель РФ в Украине

08:31

Зеленский прибыл в Эстонию: что известно

Реклама
08:22

Республиканцы в Конгрессе США представили план победы для Украины: в чем его суть

08:10

Одна из главных причин всех ошибок и просчетов властимнение

08:05

Взрывы гремели в трех областях РФ: россияне пожаловались на массовую атаку БПЛА

07:35

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

07:14

Церковный праздник 12 января: кому нельзя отказывать в помощи в Татьянин день

07:03

РФ ударила двумя ракетами по гостинице в центре Харькова: 11 человек раненыФотоВидео

06:10

Власть в России захватили латентные гомосексуалымнение

05:30

Вот, что на самом деле видят коты в зеркале: ответ вас точно поразит

04:34

Как правильно чистить расчески для волос: советы, которые спасут ваши волосы

03:50

Алина Гросу похвасталась фигурой в откровенной фотосессии

03:20

Надежда Матвеева рассказала, делал ли ей предложение молодой бойфренд

02:50

В США закрыли расследование смерти Мэттью Перри: точная причина его кончины

02:14

Будет ли большая война между Пхеньяном и Сеулом: зачем КНДР усиливает эскалацию

01:31

Нагреет еду, а не тарелку: как нужно правильно пользоваться микроволновкой

00:09

Невестка Ющенко показала розовощекого внука бывшего президентаВидео

10 января, среда
23:59

Премьер-министр Италии "склоняет" Орбана поддержать помощь Украине от ЕС

23:19

Страны Балтии в зоне риска: эксперт раскрыл планы РФ о нападении на НАТО

23:17

Горят машины и разрушено здание: россияне ударили ракетами по ХарьковуВидео

22:22

Тело пролежало 2 месяца: в Киеве нашли мертвой экс-заместителя генпрокурора

21:50

Враг лезет на всех направлениях: Залужный рассказал о тяжелых боях на фронте

Реклама
21:47

Татьяна Лазарева высказалась про предательницу Милявскую: "Обидно для нее"

21:30

"Мама, я в плену": женщина рассказала о том, как боролась за возвращение сына домойФото

21:30

Оккупанты штурмуют Крынки: в Генштабе рассказали о ситуации на Левобережье

21:20

Вернули ли "Слуги народа" на доработку законопроект о мобилизации: ответ главы фракции

20:29

"Будут неприятные сюрпризы": Гетьман назвал приоритетное направление для оккупантов

20:17

Споры продолжаются: во власти хотят предложить "мягкую" мобилизацию

19:38

Жил затворником: друг Билоножко рассказал про последние годы жизни певца

19:37

КНДР использует Украину для испытаний своих ракет - постпред Южной Кореи

19:36

Снегопады накроют всю страну: где непогода будет бушевать сильнее всего

19:15

Лунный календарь 11 января: что не стоит начинать в последний день месячного цикла

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять