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"Мертвая земля": в ВСУ показали, как выглядит освобожденная Клещиевка

Анна Ярославская
21 октября 2023, 12:51 обновлено 21 октября, 13:00
Населенный пункт больше напоминает выжженную землю. В Клещиевке почти не осталось уцелевших домов.
Так сейчас выглядит Клещеевка под Бахмутом
Так сейчас выглядит Клещиевка под Бахмутом / скриншот

Украинские воины-десантники показали, как выглядит Клещиевка под Бахмутом. Этот населенный пункт был освобожден от российских оккупантов месяц назад.

Кадры опубликовала в Facebook 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ.

Освобожденный населенный пункт больше напоминает выжженную землю. В Клещиевке почти не осталось уцелевших домов.

"Сплошные руины. Мертвая земля. Клещиевка... Еще одно доказательство очередного преступления против человечества. Еще одна причина никогда не забывать все совершенное оккупантом на нашей земле", - говорится в сообщении.

Клещеевка полностью разрушена
Клещиевка полностью разрушена / скриншот
В Клещеевке не осталось целых зданий
В Клещиевке не осталось целых зданий / скриншот

Видео опубликовал в своем Telegram-канале и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы никогда не простим то, что россияне делают в Украине", - прокомментировал глава ОП.

Смотрите видео - Как сейчас выглядит Клещиевка Донецкой области:

Справка. 29 ноября 2022 года начались бои за село Клещиевка. В январе 2023 года населенный пункт был захвачен российской стороной. Бои возобновились 11 мая 2023 года во время контратаки ВСУ на окраинах Бахмута. 17 сентября 2023 года Клещиевка была освобождена ВСУ.

Клещиевка
Клещиевка была освобождена 17 сентября / deepstatemap

Как сообщал Главред, офицер ВСУ Арти Грин заявил, что для российских сил ситуация в районе Бахмута имеет очень неблагоприятный характер. Противник тратит все доступные ресурсы на этом направлении, но он не способен остановить продвижение Сил обороны Украины.

В ВСУ сообщили о мощном прорыве в районе Бахмута. Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 100 до 300 метров на различных участках Бахмутского фронта. Инициатива на фронте за украинскими военными.

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