ВСУ контролируют важную трассу под Бахмутом: взяли ключевой плацдарм и высоты

Начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.
Освобождение на Бахмутском направлении населенных пунктов Клещеевка и Андреевка, а также закрепление на завоеванных рубежах открывает для Сил обороны определенные перспективы дальнейшего продвижения, подчеркнул он в комментрии 24 Каналу.
По словам представителя Восточной группировки ВСУ, у украинских защитников появился новый плацдарм, который позволит и дальше отбивать украинские территории у врага.
Он пояснил, что на этом участке фронта расположены господствующие высоты, которые позволяют нашим защитникам "видеть" дальше и наносить самые точные впечатления по оккупантам, которые оказались на неудобных для них позициях.
"Также под нашим огневым контролем уже находится трасса Горловка – Бахмут. Эта артерия постоянно и достаточно эффективно использовалась россиянами для снабжения их группировки в Бахмуте", – добавил Евлаш.
Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье. Аналитики ISW проанализировали ситуацию в Запорожской и Херсонской областях.
Напомним, ранее эксперт спрогнозировал сценарий: ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову. После того как ВСУ сокрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым, считает Петр Черник.
Напомним, ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор между РФ и Крымом до зимы. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
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