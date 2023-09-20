ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову: эксперт спрогнозировал сроки

После того как ВСУ сокрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым, считает Петр Черник.

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Подразделения Вооруженных сил Украины имеют возможность выйти на побережье Азовского моря, заявил военный эксперт Петр Черник.

Как подчеркнул он в комментарии 24 Каналу, этому могут способствовать благоприятные погодные условия.

"Выйти на Северное Поазовье – предпосылки есть, это вполне возможно. Есть еще добрых два месяца, пока сухая почва, по которой может двигаться техника", – считает военный эксперт.

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При этом он считает, что после того как ВСУ сокрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым.

При этом вместе с уничтожением Крымского моста оккупированный полуостров окажется в изоляции – месяца ракетных обстрелов будет достаточно для его освобождения.

"Мы теперь бьемся не в зоне твердого покрытия, мы ведем классическую войну образца Первой / Второй мировой войны – в поле. Именно поэтому зимой вряд ли будет продвижение – лишь контрбатарейная борьба", - добавил Черник.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ранее Михаил Подоляк заявил о том, что Вооруженные силы Украины проводят успешное контрнаступление, владеют инициативой на поле боя и прорвали первую линию "обороны" российских оккупантов. Владимир Путин уже говорит не о наступлении, а об отражении украинских атак. Киев готовится к борьбе за освобождение захваченного агрессором Россией Крыма.

Напомним, ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор между РФ и Крымом до зимы. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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