ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову: эксперт спрогнозировал сроки

Подразделения Вооруженных сил Украины имеют возможность выйти на побережье Азовского моря, заявил военный эксперт Петр Черник.
Как подчеркнул он в комментарии 24 Каналу, этому могут способствовать благоприятные погодные условия.
"Выйти на Северное Поазовье – предпосылки есть, это вполне возможно. Есть еще добрых два месяца, пока сухая почва, по которой может двигаться техника", – считает военный эксперт.
При этом он считает, что после того как ВСУ сокрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым.
При этом вместе с уничтожением Крымского моста оккупированный полуостров окажется в изоляции – месяца ракетных обстрелов будет достаточно для его освобождения.
"Мы теперь бьемся не в зоне твердого покрытия, мы ведем классическую войну образца Первой / Второй мировой войны – в поле. Именно поэтому зимой вряд ли будет продвижение – лишь контрбатарейная борьба", - добавил Черник.
Кто такой Петр Черник
Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Ранее Михаил Подоляк заявил о том, что Вооруженные силы Украины проводят успешное контрнаступление, владеют инициативой на поле боя и прорвали первую линию "обороны" российских оккупантов. Владимир Путин уже говорит не о наступлении, а об отражении украинских атак. Киев готовится к борьбе за освобождение захваченного агрессором Россией Крыма.
Напомним, ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор между РФ и Крымом до зимы. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
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