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ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор между РФ и Крымом до зимы - Буданов

Анна Ярославская
18 сентября 2023, 06:46 обновлено 18 сентября, 06:53
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Российские оккупанты в отчаянии преждевременно развернули резервы. У них есть лишь 80% личного состава и 55% техники от необходимого количества.
Кирилл Буданов, Крым
Кирилл Буданов спрогнозировал сроки освобождения Крыма / Фото УНИАН

Силы обороны Украины могут успеть разорвать сухопутный коридор России с оккупированным Крымом до наступления зимы. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью The Economist.

"Первая оборонительная линия на важнейшей южной оси в Запорожье уже местами пробита, а это означает, что операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом может быть завершена до наступления зимы", - сказал он.

Отмечается, что Украина, возможно, уже использовала ограниченное количество своих резервных войск, но теперь Россия, выделяет недостаточные резервы, которые она не планировала развертывать до конца октября.

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"Вопреки тому, что заявляет Российская Федерация, у нее нет абсолютно никакого стратегического резерва", - подчеркнул глава ГУР.

По его словам, 25-я российская общевойсковая армия, которую сейчас преждевременно развернули на восточном фронте вокруг Лимана и Купянска, имеет лишь 80% личного состава и 55% техники от необходимого количества.

Кроме того, Буданов считает, что медленный темп продвижения против окопанного и хорошо подготовленного врага - это просто отражение реальности.

Глава ГУР не понимает тех, кто предсказывал быстрый крах российских линий обороны.

"Карандаш сильный или слабый? Это зависит от того, как на него смотреть. Контрнаступление продолжается. У Украины еще есть время. До наступления грязного сезона еще больше месяца. И это факт", - отметил Буданов.

Недавние заявления Буданова о войне в Украине

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал о завершении войны в Украине и назвал единственный возможный вариант.

"Относительно моей личной позиции - это возвращение к админграницам 1991 года. Ничего здесь измениться не может, иного варианта завершения этой войны не существует. Без этого конфликт будет в той или иной форме всю жизнь", - говорил он.

Также Буданов спрогнозировал вероятные сроки завершения войны РФ против Украины. По его мнению, она не будет долговременной.

"Я не разделяю мнение, что это будет продолжительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, прежде всего, по противнику", - заявил глава ГУР.

Буданов также говорил, что контрнаступление ВСУ не остановится осенью. Наступательные действия будут продолжаться во всех направлениях, однако защитники Украины столкнутся с серьезными трудностями.

Самой трудной проблемой может стать то, что из-за наличия у россиян большого количества противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и дронов-камикадзе украинским бойцам придется в большей степени наступать "на ногах".

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