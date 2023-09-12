'Другого варианта не существует': Буданов раскрыл, как закончится война в Украине

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал о завершении войны в Украине и назвал единственный возможный вариант.
"Относительно моей личной позиции - это возвращение к админграницам 1991 года. Ничего здесь измениться не может, иного варианта завершения этой войны не существует. Без этого конфликт будет в той или иной форме всю жизнь. Пограничные столкновения никогда не остановятся, обмен ракетными ударами и ударами беспилотников будет продолжаться. Чтобы это остановить, надо вернуться к признанным миром границам и к миропорядку, который выстраивался очень много лет", - подчеркнул Буданов во время обсуждения на "Ялтинской Европейской Стратегии".
Завершение войны в Украине
Напомним, что Буданов дал неожиданный прогноз, когда закончится война в Украине. По его мнению, война РФ против Украины не будет длительной. По его словам, россияне физически не могут вести долговременные действия.
Сотник рассказал, что война в Украине закончится внезапно. Эксперт считает, что Путин будет затягивать и изматывать войну в Украине. Он будет надеяться на то, что следующим президентом США станет Трамп, и тогда Украине обрежут всю помощь.
Генерал рассказал о мощном продвижении ВСУ. Украинские войска прорвали первую оборонительную линию России в Запорожской области после недель кропотливого разминирования, сообщил Тарнавский.
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