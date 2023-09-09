'Границы 1991 года': эксперт назвал условия окончания войны и чего ждать в 2024 году

Если ВСУ освободит Токмак, то 90% вероятности, что у оккупантов в Запорожской области посыплется на фронте, считает эксперт.

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Коваленко рассказал об окончании войны / коллаж: Главред, фото: Facebook, 36-я ОМБП

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о своем видении ориентировочного срока окончания войны.

"В 2023 году война точно не закончится, есть сомнения, что она закончится и в 2024 году. Скорее всего, в 2024 году она перейдет в свой завершающий этап, но напрямую не закончится. Относительно того, какими могут быть границы после окончания войны - это границы только 1991 года. Все остальное, по состоянию на 2014 год - это не границы, это-линия фронта. Если мы сейчас (во время этой войны) не выйдем на границы 1991 года, то мы никогда на них не выйдем. У нас только сейчас есть такая возможность", - заявил эксперт в комментарии для ТСН.uа.

Александр Коваленко также добавляет, что он не исключает и внезапного завершения войны.

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"Это может быть связано с несколькими моментами. Например, это может быть связано с тем, что россияне будут вынуждены бежать с полуострова Крым. Это может стать переломным моментом, а в Донецкой и Луганской области не будет смысла держать свои позиции".

На вопрос о том, что может быть признаками, предвестниками того, что российский фронт разрушается, Коваленко говорит о следующем.

"Фронт - это разные плацдармы. Например, если мы сейчас освобождаем Токмак, то 90% вероятности, что у оккупантов в Запорожской области посыплется на фронте. Если у них посыплется в Запорожской области, то аналогичной ситуация будет и на Левобережье Херсонщины. А последнее даст ВСУ возможность выйти во временно оккупированный Крым. Это может произойти даже до конца 2023 года. Если такое произойдет, то в 2024 году начнется сценарий освобождения Крыма. Он будет долгим, это факт. Но когда это освобождение произойдет, это может стать катализатором для более быстрого освобождения Луганщины и Донетчины. Может быть такая последовательность", - считет эксперт.

По словам Коваленко, по его мнению западные партнеры медленно передают Украине необходимое вооружение.

Здесь и бюрократия, технические, технологические аспекты, финансовая составляющая. Когда мы получим самолеты F-16, то это будет безусловно достаточно серьезный вклад в ускорение и увеличение возможностей по освобождению наших территорий. Мы сможем наносить удары по сухопутным и даже морским целям. Это будет и усилением ПВО", - подчеркнул он.

Он также добавил, что до конца 2024 года Украина может войти в завершающую фазу войны.

"У нас еще много боевых задач, поэтому я не согласен с тем, что уже не будет активной фазы", - говорит Александр Коваленко.

Напомним, что Сотник рассказал, что война в Украине закончится внезапно. Путин надеется на то, что следующим президентом США станет Трамп, и тогда Украине обрежут всю помощь, считает эксперт.

В ВСУ сообщили, что РФ вероятно запустила по Кривому Рогу ракету"Искандер". Игнат напомнил, что в прифронтовых зонах враг может задействовать баллистическое вооружение, С-300, рекативные системы залпового огня и крылатые ракеты.

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