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Обстановка на фронте сложная, россияне штурмуют несколько направлений - Генштаб

Юлия Куришко
7 сентября 2023, 22:11 обновлено 7 сентября, 22:24
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За сутки российская оккупационная армия нанесла 4 ракетных и 62 авиационных удара по позициям ВСУ.
Обстановка на фронте сложная, россияне штурмуют несколько направлений - Генштаб
На линии фронта ситуация сложная / коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр, 3 отдельная штурмовая бригада

В Генеральном штабе ВСУ в 561 день полномасштабной войны сообщили, что за сутки между украинскими и российскими войсками произошло 34 боевых столкновения.

На странице Генштаба в Facebook сообщили, что россияне нанесли 4 ракетных, 62 авиационных удара. Также известно, что Россия осуществила 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

"Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", - отметили в вечерней сводке.

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Ситуация на фронте

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки Черниговской области, Грабовского, Старикового Сумской области, Гранова Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.
  • На Купянском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Синьковки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголевка, Двуречная Харьковской области.
  • На Лиманском наши защитники отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары вблизи Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спорного Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении силы обороны отразили атаки противника в районах Орехово-Васильевки и Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Ивановского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.
  • На Авдеевском направлении украинские воины отбили атаки противника в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар недалеко от Авдеевки Донецкой области.
  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки.
  • На шахтерском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе южнее Пречистовки. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Урожайного.
  • На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары вблизи Малой Токмачки, Работиного, Омельника Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.
  • На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары возле Козацкого и Одрадокаменки.

Атака Сил обороны Украины

Как отметили в Генштабе, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника", - говорится в сводке.

Также известно, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 склад боеприпасов, 5 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

Напомним, что в ВСУ назвали опасное направление, куда хотят согнать сотни тысяч оккупантов согнали для штурма. российские оккупанты формируют "ударный кулак" на Купянском направлении из сотен тысяч военных.

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях. Силы обороны Украины 5 сентября преуспели к югу от Андреевки и в районе Клещиевки. Также продвинулись в районе Работиного и северо-западнее ивового.

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