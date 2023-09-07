УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ дают жару оккупантам на одном из направлений: испуганные россияне сдаются в плен

Алина Дембицкая
7 сентября 2023, 18:46 обновлено 7 сентября, 18:49
513
За последние сутки общие потери российских захватчиков в личном составе составили 307 человек.
ВСУ
ВСУ дают жару оккупантам на Таврическом направлении / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 14 ОМБр Романа Великого

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении продолжают добиваться успехов. Наши воины освободили еще несколько километров украинской земли. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Вчера воины Сил обороны Таврического направления имели определенные успехи южнее Работиного и западнее Вербового. Освобождено еще пару километров украинской земли. Также что знаково, по моему мнению, российские оккупанты продолжают сдаваться в плен. Вчера их было шесть, а за последнюю неделю сохранить себе жизнь решили более 20 человек", - рассказал Штупун.

По его словам, украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили 59 единиц вражеской военной техники. В частности, один танк, 13 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем и минометов, три противотанковых средства, 30 разного рода беспилотников и шесть единиц автомобильной техники.

видео дня

Кроме того, оккупанты навсегда потеряли три склада боеприпасов. Общие потери врага в личном составе составили 307 человек (безвозвратные – 114, раненые – 187, плен – 6).

Штупун уточнил, что сейчас боевые действия происходят между первой и второй российскими линиями обороны.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Недавно в ISW заявили, что ВСУ продвинулись на нескольких направлениях. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и укрепляют позиции в этом районе.

Представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российские оккупанты формируют "ударный кулак" на Купянском направлении из сотен тысяч военных, но планировка, асимметричные действия и рельеф позволяют нивелировать преимущество в количестве.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ дают жару оккупантам на одном из направлений: испуганные россияне сдаются в плен

ВСУ дают жару оккупантам на одном из направлений: испуганные россияне сдаются в плен

18:46 Украина
Температура опустится до +8: Украину накрывает похолодание

Температура опустится до +8: Украину накрывает похолодание

17:48 Синоптик
"Будет горячо": США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов - NYT

"Будет горячо": США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов - NYT

16:54 Мир
Все главные новости

Последние новости

19:22

"Россияне должны бояться": Лайма Вайкуле сделала смелый прогноз о войне

18:50

Врежет почти 6-бальный шторм: в Украине затянулась сильная магнитная буря

18:47

Как сейчас выглядят "секретная" вдова и дети Юрия Шатунова

18:46

ВСУ дают жару оккупантам на одном из направлений: испуганные россияне сдаются в плен

18:40

Россия вывела из Беларуси почти все свои подразделения - ГПСУ

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликКиев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - Кулик
18:14

Кума Оксаны Марченко разоблачили на пропаганде СССР и "русского мира"

17:51

Какой чай нельзя заваривать второй раз: может навредить организму

17:48

Церковный праздник 9 сентября: что нельзя делать на преподобного Пимена

17:48

Температура опустится до +8: Украину накрывает похолодание

Реклама
17:21

Что нельзя делать 9 сентября: 4 запрета, которые уберегут от черной полосы

17:14

Эти продукты помогут помнить все до деталей: что лучше всего улучшает память

17:14

"РФ напала на мою страну!": в Крыму смелый парень выдал "базу" перед оккупантамиВидео

17:12

83-летний Аль Пачино разошелся с подругой через 3 месяца после рождения сына

16:54

"Будет горячо": США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов - NYT

16:40

Одежда для здоровья: 5 непревзойденных тканей, в которых вам будет комфортно

16:32

Застукали за поцелуями: ДиКаприо "приручил" очередную модель

16:18

От колонки до стиральной машины: какая домашняя техника "умеет" следить за вами

16:14

Освободитель Бучи и звезда TikTok: подробности 2 выпуска Голосу країни-13

16:12

Какие трусы для мужчин лучше всего: простые советы ошеломят "сильный пол"

16:11

Какой знак зодиака вкусно готовит: 3 прирожденных повара сведут с ума своей едой

Реклама
15:59

Военные подняли флаг Украины в двух селах вблизи границы с РФВидео

15:28

Генерала, отвечавшего за ПВО Москвы, арестовали: что происходит

15:11

Сотни тысяч оккупантов согнали для штурма: в ВСУ назвали опасное направление

14:47

В Украину ворвется сильное похолодание с дождями: синоптик назвала дату

14:42

Марк Фейгин. Военное равновесие на фронте и хитрый план американцевВидеоблоги

14:36

ВСУ могут прорвать линии обороны РФ до конца года - разведка США

13:57

Женщинам, которые станут на воинский учет, ограничат выезд за границу - нардеп

13:54

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт микроавтобус

13:40

Мама портит настроение: психолог Наталья Холоденко рассказала, что с этим делать

13:32

Буданов больше не генерал-майор: что сделал Зеленский

13:11

Потребовалась операция на плоде: беременная Кардашьян загремела больницу

13:11

Старушка-лидер "Отрядов Путина" сказала "Слава Украине": журналист разыграл пенсионерку

13:04

Когда переводят часы на зимнее время 2023: точная дата

12:47

Контрнаступление набирает обороты, ВСУ завоевывают новые позиции - Столтенберг

12:43

Лорак таки собирается выступить в Москве: бесхребетные россияне дали добро

12:25

Верка Сердючка со сцены в Майами спела гимн Украины и показала Залужного

12:12

Мужчина умоляет власти посадить его в тюрьму: причина удивит

12:02

Войтенко публично прокомментировал обвинения экс-супруги в домашнем насилии

11:58

"Это было в Кремле": Пригожин опозорился на банкете у Путина

11:55

В НАТО невнятно отреагировали на падение беспилотника в Румынии

Реклама
11:41

Гороскоп на завтра 8 сентября 2023: Весам – чудесный день, Тельцам - открытие

11:21

Китай поменял позицию насчет войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ - Bloomberg

11:15

Что вы увидели первым: тест по картинке определит интроверт вы или экстраверт

10:53

Самый модный маникюр на осень 2023: начинается эра натуральных ногтей

10:21

Когда и как сильно поднимут минимальную зарплату: Шмыгаль озвучил детали

10:03

Результат впечатляет: чем отбелить пожелтевший тюль

09:45

Выборы во время войны в Украине невозможно провести: Данилов назвал причину

09:43

Церковный праздник 8 сентября: что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

09:14

Удар по уклонистам: в Украине создадут электронный реестр призывников - министр обороны

09:00

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украинемнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять