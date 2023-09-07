ВСУ дают жару оккупантам на одном из направлений: испуганные россияне сдаются в плен

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении продолжают добиваться успехов. Наши воины освободили еще несколько километров украинской земли. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.
"Вчера воины Сил обороны Таврического направления имели определенные успехи южнее Работиного и западнее Вербового. Освобождено еще пару километров украинской земли. Также что знаково, по моему мнению, российские оккупанты продолжают сдаваться в плен. Вчера их было шесть, а за последнюю неделю сохранить себе жизнь решили более 20 человек", - рассказал Штупун.
По его словам, украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили 59 единиц вражеской военной техники. В частности, один танк, 13 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем и минометов, три противотанковых средства, 30 разного рода беспилотников и шесть единиц автомобильной техники.
Кроме того, оккупанты навсегда потеряли три склада боеприпасов. Общие потери врага в личном составе составили 307 человек (безвозвратные – 114, раненые – 187, плен – 6).
Штупун уточнил, что сейчас боевые действия происходят между первой и второй российскими линиями обороны.
Ситуация на фронте
Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.
Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.
Недавно в ISW заявили, что ВСУ продвинулись на нескольких направлениях. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и укрепляют позиции в этом районе.
Представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российские оккупанты формируют "ударный кулак" на Купянском направлении из сотен тысяч военных, но планировка, асимметричные действия и рельеф позволяют нивелировать преимущество в количестве.
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