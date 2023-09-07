ВСУ дают жару оккупантам на одном из направлений: испуганные россияне сдаются в плен

За последние сутки общие потери российских захватчиков в личном составе составили 307 человек.

https://glavred.info/ukraine/vsu-dayut-zharu-okkupantam-na-odnom-iz-napravleniy-ispugannye-rossiyane-sdayutsya-v-plen-10498933.html Ссылка скопирована

ВСУ дают жару оккупантам на Таврическом направлении / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 14 ОМБр Романа Великого

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении продолжают добиваться успехов. Наши воины освободили еще несколько километров украинской земли. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Вчера воины Сил обороны Таврического направления имели определенные успехи южнее Работиного и западнее Вербового. Освобождено еще пару километров украинской земли. Также что знаково, по моему мнению, российские оккупанты продолжают сдаваться в плен. Вчера их было шесть, а за последнюю неделю сохранить себе жизнь решили более 20 человек", - рассказал Штупун.

По его словам, украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили 59 единиц вражеской военной техники. В частности, один танк, 13 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем и минометов, три противотанковых средства, 30 разного рода беспилотников и шесть единиц автомобильной техники.

видео дня

Кроме того, оккупанты навсегда потеряли три склада боеприпасов. Общие потери врага в личном составе составили 307 человек (безвозвратные – 114, раненые – 187, плен – 6).

Штупун уточнил, что сейчас боевые действия происходят между первой и второй российскими линиями обороны.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Недавно в ISW заявили, что ВСУ продвинулись на нескольких направлениях. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и укрепляют позиции в этом районе.

Представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российские оккупанты формируют "ударный кулак" на Купянском направлении из сотен тысяч военных, но планировка, асимметричные действия и рельеф позволяют нивелировать преимущество в количестве.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.