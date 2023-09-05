ООН чрезвычайно негативно относится к Украине: политолог удивил подробностями

В условиях чрезвычайных ситуаций ООН должна действовать решительно и эффективно, но этого не происходит.

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ООН чрезвычайно негативно относится к Украине / Коллаж: Главред, фото: Bundeswehr, УНИАН, ua.depositphotos.com

В международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине заявили, что на данный момент не поступает достаточно подтверждений относительно осуществления страной-агрессором Россией геноцида в Украине. Такие странные заявления свидетельствуют о слабости организации, которую пора реформировать. Такое мнение 24 каналу высказал политолог-международник Руслан Осипенко.

Как отметил Осипенко, ООН чрезвычайно негативно настроена в отношении Украины. В то же время государство-оккупант Россия наоборот выступает партнером этой организации.

Он подчеркнул, что в условиях чрезвычайных ситуаций ООН должна действовать решительно и эффективно, но этого не происходит. В организации понимают, что война в Украине ежедневно демонстрирует неспособность ООН что-то делать, поэтому и негативно относятся к нашему государству.

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"Чиновники ООН ежедневно просыпаются и знают, что Украина "подсвечивает" их слабость, необходимость реформирования, или вообще отмены этой организации", - сказал политолог-международник.

По его словам, Россия сейчас использует ООН для своих целей. Она имеет там право вето, к тому же находится в высших органах и является постоянным членом Совбеза ООН.

"Россия диктует свою политику остальному миру, поэтому в этом плане она является партнером руководства ООН, а Украина – той "торпедой", которая толкает этот корабль к изменениям и реформированию, но пока безрезультатно. Оттуда и такое отношение к Украине", - подчеркнул Осипенко.

Циничные заявления ООН о войне в Украине

Как сообщал Главред, в ООН возмутили новым заявлением о войне в Украине. Так, в Организации Объединенных Наций не собрали достаточных доказательств совершения российскими оккупантами геноцида в Украине. Это же в ООН заявляли полгода назад – в марте 2023-го. Итак, признание международным сообществом агрессивных действий России актом геноцида до сих пор под вопросом.

Раньше в ООН опозорились циничным заявлением относительно мощного удара РФ по Одессе. Реакция Организации Объединенных Наций удивила наповал, поскольку международная структура ни словом не обмолвилась о РФ.

Кроме того,когда россияне в июне взорвали Каховскую ГЭС, в ООН написали о праздновании дня русского языка. При этом о том, что произошло в Новой Каховке – не было сказано ни слова.

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