'Я прошу прощения у Путина': польская политик сделала сумасшедшее заявление

Малгожата Зых выдала, что "нельзя осуждать другого человека, потому что это может сделать только Бог".

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Польская политик попросила прощения у Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео Telegram

Снятая с выборов кандидатка от "Польской крестьянской партии" Малгожата Зых извинилась перед российским диктатором Владимиром Путиным за то, что назвала его военным преступником. Об этом пишет Polsat News.

"Не соответствует ценностям демократического правового государства и христианским ценностям называть президента России Владимира Путина "военным преступником", поскольку до сих пор нет приговора Международного уголовного суда, перед которым он обвиняется в незаконном вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Россию", - написала она в соцсети.

Также Малгожата Зых выдала, что "нельзя осуждать другого человека, потому что это может сделать только Бог". По ее словам, каждый человек, пока он жив, имеет право на обращение и спасение.

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"Поэтому, чтобы иметь чистую совесть, я прошу прощения у президента России Владимира Путина за то, что назвала его в своем заявлении от 30 августа этого года "военным преступником", - сказала она.

Как отметила Малгожата Зых, заявление в отношении Путина она сделала по требованию председателя партии, чтобы попасть в избирательный список. Однако недавно стало известно, что Малгожата не будет баллотироваться в сенат ни от PSL, ни от другой оппозиционной силы. Именно поэтому она решила "с легким сердцем" отречься от своего предыдущего заявления, которым, по ее мнению, "оскорбила" главу кремлевского режима.

Напомним, ранее сообщаллось, что Польша совместно с Латвией, Литвой и Эстонией в случае провокации со стороны режима Александра Лукашенко в Беларуси готовы будут полностью закрыть границы с РБ. Вследствие этого Белорусская республика окажется полностью отрезанной от Европы.

Также сообщалось, что в начале августа Польша перебросила ударные вертолеты ближе к Беларуси. Это произошло после того, как два белорусских вертолета, в рамках учений по ЧВК Вагнер, 1 августа пересекли польскую границу в воздухе. В войсках Польши сказали, что готовы открыть огонь по белорусским вертолетам в случае повторной провокации.

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