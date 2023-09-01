Польша – режиму Лукашенко: "отрежем" Беларусь от Европы в случае провокаций

Польша и страны Балтии готовы к решительным действиям в ответ на провокации режима Александра Лукашенко в Беларуси, сказал глава МИД Мариуш Каминский.

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Вертолеты Беларуси 1 августа пересекали воздушное пространство Польши / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Погранслужба Польши

Польша совместно с Латвией, Литвой и Эстонией в случае провокации со стороны режима Александра Лукашенко в Беларуси готовы будут полностью закрыть границы с РБ. Вследствие этого белорусская республика окажется полностью отрезанной от Европы. Об этом заявил польский министр внутренних дел Мариуш Каминский.

Как сообщает Wprost, Варшава уже предупредила Минск, что реакция на потенциальные провокации будет жесткой.

"Мы дали очень четкий сигнал Минску. Любая провокация на польской, латвийской или литовской границе с Беларусью будет иметь далеко идущие последствия для режима. Сигнал был жестким, однозначным", - отметил Каминский.

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По его словам, руководители МВД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии уже приняли решение, что в случае "критического инцидента" со стороны Беларуси граница с республикой будет закрыта.

"Если будет провокация, если будет критический инцидент, немедленно будут закрыты все пункты пересечения границы Беларуси с Европой, с ЕС. Те, которые пока функционируют: автомобильные, железнодорожные, пассажирские, грузовые. Все. Мы полностью отрежем Беларусь от Европы", - подчеркнул Мариуш Каминский.

Ситуация у границ Польши, стран Балтии и Беларуси

В начале августа Польша перебросила ударные вертолеты ближе к Беларуси. Это произошло после того, как два белорусских геликоптера, в рамках учений с ЧВК Вагнер, 1 августа пересекли польскую границу в воздухе. В войсках Польши сказали, что готовы открыть огонь по белорусским вертолетам в случае повторной провокации.

Министр национальной обороны Мариуш Блащак сказал, что Польша перебросит на границу с Беларусью 10 тысяч солдат. По его словам, там также будет проводиться обучение военных.

Крупнейший лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси начали демонтировать в июле-августе. Предполагалось, что часть вагнеровцев могли покинуть территорию РБ еще в первой половине августа.

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