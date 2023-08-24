Крупнейший лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси демонтируют - СМИ

Разбор палаток начался еще 25 июля, а в начале августа OSINT-исследователи заметили увеличение количества стройтехники.

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"Вагнер" возвращается в Россию / Коллаж: Радио Свобода, скриншот видео

Полевой лагерь ЧВК "Вагнер" под Осиповичами в Беларуси демонтируют.

Согласно спутниковым снимкам Planet Labs от 23 августа, опубликованным белорусской службой "Радио Свобода", палаток в лагере стало намного меньше: если на 15 августа была демонтирована только 1/10 часть, то на 23 августа ситуация в корне иная.

На 23 августа из 273 палаток было разобрано уже 101, или ⅓ часть полевого лагеря. Это значит, сообщает "Беларускі Гаюн", что лагерь мог уменьшиться на почти 2 тысячи человек (по 20 человек на палатку, но часть была для хоз.нужд).

видео дня

Разбор палаток, по наблюдению журналистов, начался предположительно 1 августа, но по данным "Беларускі Гаюн" демонтировать палатки начали еще до 28 июля.

Разбор палаток начался в период с 25 по 27 июля. В начале августа на территории лагеря заметили увеличение количества строительной техники.

СМИ предполагают, что данные спутниковые снимки могут быть первым подтверждением, что часть "вагнеровцев" действительно могли покинуть Беларусь в первой половине августа.

Пригожин погиб - главное

Вечером 23 августа в Тверской области рухнул бизнес-джет ЧВК "Вагнер", в котором, по сообщению росСМИ, находился главарь наемников Евгений Пригожин со своей свитой.

Сообщалось, что самолет был подбит двумя ракетами ПВО. В результате происшествия погиб весь экипаж вместе с Пригожиным.

В тот же вечер мониторинговые каналы зафиксировали прилет в Беларусь большого военно-транспортного самолета РФ, которым обычно перебрасывали личный состав "Вагнера".

На фоне угроз возмущенных представителей ЧВК в адрес Кремля, который те обвиняли в убийстве их "лидера", украинский Центр нацсопротивления сделал заявление, что наемники после совещания решили вернуться в Россию.

Поскольку у "вагнеровцев" еще по выезду в Беларусь отобрали все тяжелое вооружение, их намерения якобы провести очередной вооруженный мятеж в России не представляются осуществимыми.

Пригожин впал в немилость Путина после того, как с 23 на 24 июля возглавил восстание против военной верхушки РФ Сергея Шойгу и Валерия Герасимова и анонсировал поход на Москву. Тогда в ходе боестолкновений в Воронежской и Ростовской областях ЧВК "Вагнера" подбила несколько самолетов ВКС РФ.

Последний раз главарь "вагнеровцев" появлялся на публике всего несколько дней назад - записал видео из Африки, призывая в ряды ЧВК новое "мясо".

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