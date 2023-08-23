Смерть Пригожина: "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву - ЦНС

В Тверской области в РФ был сбит самолет ЧВК"Вагнера", в котором был главарь наемников Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин. Их тела уже нашли и опознали. Об этом сообщается в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ.
Также стало известно о том, что "вагнеровцы" провели совещание и уже сворачивают части своих лагерей в Беларуси. По данным Центра нацсопротивления, наемники формируют колонны для выезда из лагерей в направлении РФ.
Отмечается, что спецслужбы Беларуси пытаются помешать выезду автомобильной техники "вагнеровцев".
Убийство Пригожина
Напомним, вечером 23 августа стало известно о том, что в России упал самолет с Пригожиным. Самолет упал в Тверской области. Все люди, которые были внутри, не выжили. Известно, что в самолете было 10 человек.
Позже на это отреагировали "вагнеровцы" и обвинили Путина в убийстве Пригожина. Они заявили, что если гибель Пригожина подтвердится, то "вагнеровцы" организуют второй "Марш справедливости" и пойдут на Москву.
Также сообщалось, что самолет Пригожина сбила российская ПВО. Свидетели слышали два взрыва, после которых самолет начал падать. После этого в небе появились два следа.
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