"Жизнь русских имеет значение": известный режиссер цинично защитил оккупантов

Датский режиссер Ларс фон Триер возмутился из-за того, что Украине передают истребители F-16.

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Ларс фон Триер в истерике начал защищать русских / Коллаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Википедия

Легендарный и всемирно известный датский режиссер Ларс фон Триер сделал невероятно циничное заявление. Он возмутился из-за того, что Дания и Нидерланды пообещали передать Украине современные истребители F-16, которые необходимы для защиты и освобождения украинских территорий от российских оккупантов.

На своей странице в Instagram он открыто поддержал россиян и начал их жалеть. При этом он очень странно высказался о премьер-министре Дании Метте Фредериксен, которая сидела в кабине истребителя вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как кто-то безгранично влюбленный, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств нашего времени, улыбаясь от уха до уха): жизни русских также имеют значение", - цинично написал Ларс фон Триер.

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Ларс фон Триер в истерике начал защищать русских / фото: скриншот

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