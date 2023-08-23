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"Будет новый поход на Москву": "вагнеровцы" обвинили Путина в покушении на Пригожина

Ангелина Подвысоцкая
23 августа 2023, 21:06 обновлено 23 августа, 21:09
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Наемники ЧВК "Вагнера" отреагировали на странное падение самолета, в котором якобы был Пригожин.
падение самолета Пригожина, Евгений Пригожин, Владимир Путин
В РФ упал самолет Пригожина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В российской Тверской области внезапно упал самолет ЧВК "Вагнера", в котором, по предварительным данным, был сам главарь наемников Евгений Пригожин. "Вагнеровцы" уже отреагировали на это и угрожают Путину новым наступлением на Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале Протестное движение "Вагнер играй".

"Вагнеровцы" прямо заявили, что обвиняют российского диктатора в покушении на Евгения Пригожина.

"Сейчас ходят слухи о смерти главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Мы прямо говорим, что подозреваем в попытке его убийства кремлёвских чиновников во главе с Путиным! Если же информация о гибели Пригожина подтвердиться — мы организовываем второй "Марш справедливости" на Москву!" - написали "вагнеровцы".

видео дня

Напомним, вечером 23 августа стало известно о том, что в России рухнул самолет с Пригожиным. Самолет упал в Тверской области. Все люди, которые были внутри, не выжили.

Мятеж в России и Евгений Пригожин

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин запомнился, в частности, из-за последних событий в России в июле 2023 года. Тогда террорист возглавил вооруженный мятеж против военной верхушки РФ Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

Всего мятеж длился около суток, в течение этого времени боевикам ЧВК удалось сбить несколько самолетов ВКС РФ, пытавшихся остановить их поход на Москву. Однако вечером Пригожин остановил восстание и, по результатам переговоров с Лукашенко и Путиным, отправился в Беларусь.

Вскоре Россия перебросила "вагнеровцев" в Беларусь, использовав наемников Пригожина в своих политических целях. Сам Пригожин только недавно явился на публике - он утверждал, что возвращается в Африку и якобы вербует в ряды ЧВК новых головорезов.

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