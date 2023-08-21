'Работаем. Температура плюс 50': Пригожин неожиданно 'всплыл' в Африке

Главарь "вагнеровцев" призвал добровольцев вступить в ряды ЧВК, чтобы "отстоять свободу Африки".

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Пригожин неожиданно "всплыл" в Африке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после неудачного мятежа в стране-агрессоре России. Соответствующее видео распространили российские Telegram-каналы.

В своем видеообращении Пригожин заявил, что сейчас он находится в Африке. Температура воздуха там, где он находится, +50.

"Работаем, температура + 50, все как мы любим. ЧВК "Вагнер" проводит разведывательно-поисковую деятельность, делает Россию еще более величественной, а Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов, кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов", - сказал Пригожин.

видео дня

Главарь "вагнеровцев" также призвал добровольцев вступить в ряды ЧВК, чтобы "отстоять свободу Африки".

"Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые нам были поставлены и которые мы обещали решить", - отметил Пригожин.

Смотрите в нашем телеграм-канале видео с обращением Пригожина:

Пригожин неожиданно "всплыл" в Африке / скриншот

Неудачный путч Пригожина и "ссылка" в Беларусь

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

Однако уже 24 июня вечером стало известно о том, что Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву.

Позже стало известно, что ранее открытое уголовное дело против Пригожина в РФ побещали закрыть, а сам главарь наемников должен был "уйти в Беларусь".

Спустя сутки полной тишины главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки. Он резко начал говорить о том, что якобы "не планировал" свергать и захватывать власть в России. За 200 км до Москвы он остановил "вагнеровцев" якобы "чтобы не проливать русскую кровь".

Как отметил политтехнолог Михаил Шейтельман, в ближайшем будущем в России может произойти новый мятеж. Возглавит его уже не главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, поскольку таких ресурсов у него нет. Однако Пригожин может принять участие в событиях.

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