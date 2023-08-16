Публицист спрогнозировал, какой финал ждет Пригожина и пойдет ли тот снова на Москву

По мнению Михаила Шейтельмана, есть ощущения, что либо некие пропагандисты создают мистификацию вокруг Пригожина, либо этим занят лично он сам.

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Либо некие пропагандисты создают мистификацию вокруг Пригожина, либо этим занят лично он сам - Михаил Шейтельман / коллаж Главред, скриншоты из видео

Весьма сомнителен прогноз журналиста-исследователя Христо Грозева о том, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин через полгода либо повторит свой рейд на Москву, либо будет ликвидирован. Об этом в интервью Главреду рассказал политтехнолог, публицист Михаил Шейтельман.

"Я осторожно скажу, что Христо Грозев, все-таки, журналист-расследователь, и я с удовольствием читаю и слушаю его расследования. А это – политический прогноз и мне не кажется, что это его главная компетенция. Потому в этом прогнозе я сомневаюсь. Объясню почему. Если бы Пригожина хотели убить,то его убили бы раньше, и не было бы вопросов вообще. Мы, кстати, до сих пор не знаем, жив Пригожин или нет после путча. Мы не знаем, потому что всё, что происходит вокруг него, очень похоже на какую-то странную конспирологию. У меня нет ответа на вопрос, почему до сих пор, вот уже два месяца спустя после мятежа, мы ни разу не видели живого Пригожина. Заметьте – в военном лагере Пригожина показывали в темноте. А почему до этого все снимали, все было видно, а тут его не видно? Ну странно же? Странно", ‒ сказал он.

По мнению Шейтельмана, есть ощущения, что либо некие пропагандисты создают мистификацию вокруг Пригожина, либо этим занят лично он сам.

"Аудиосообщения от Пригожина какие-то абстрактные и не привязаны к сегодняшней ситуации. Фотография на форуме "Россия-Африка", как говорят люди, которые ее смотрели, сделана в какой-то из гостиниц Пригожина, а не на форуме, и с человеком, с которым он до этого много раз встречался. Из-за этого, когда ты видишь 10 разных появлений Пригожина и все они ненадежны, у меня создается ощущение, что кто-то специально выстраивает искусственную историю Пригожина. Это не означает, что у него нет настоящей, но кто-то создает мистификацию. Может быть, кстати, сам Пригожин, ведь он хороший мистификатор", ‒ сказал он.

Кто такой Михаил Шейтельман Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант. Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1989 году, по возвращении из советской армии, занялся бизнесом. В 1991 году окончил отделение аэродинамики Ленинградского политехнического института. Параллельно занимался КВН и был комиссаром стройотряда. В том же году эмигрировал в Израиль, жил в кибуке, учился в университете имени Бар-Илана на отделении математики. Свою карьеру начал инженером-программистом в Nortel. В 1999 году основал свое первое рекламное агентство в Израиле, которое ориентировалось на русскоязычную целевую аудиторию. С тех пор он занимал руководящие стратегические и творческие должности. Занимался продюсированием, организацией шоу, концертов и гастролей. С 1996 года занимается политтехнологиями. Был советником российского олигарха Бориса Березовского. Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс. В 2015 году был стратегическим советником предвыборного штаба партии "Наш дом Израиль", в результате чего министром обороны назначили лидера партии Авигдора Либермана. Работал стратегическим консультантом и членом правления ряда международных холдингов и инвестиционных групп. С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, выражаясь в поддержку Украины.

Мятеж Пригожина в РФ и его последствия

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж. И хотя он продлился всего лишь сутки, восстание "вагнеровцев" показало, что власть российского диктатора Владимира Путина слабее, чем когда-либо с тех пор, как он занял свой пост более двух десятилетий назад. Беспорядки в России могут привести к срыву планов Кремля в Украине как раз в тот момент, писало издание The New York Times.

Российский диктатор Владимир Путин захочет отомстить Пригожину, который устроил вооруженный бунт в РФ. Не исключено, что в будущем бывшего фаворита Путина могут ликвидировать, считает экс-руководитель московского бюро CNN и эксперт по вопросам России Джилл Догерти.

Позднее из Беларуси Пригожин заявил о позоре оккупантов России и сказал, что его наемники пока не будут воевать против Украины. Они подождут, когда появится возможность, чтобы "проявить себя на полную".

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