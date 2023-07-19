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Пригожин впервые выступил в РБ: заявил о позоре армии РФ и раскрыл судьбу вагнеровцев

Алёна Воронина
19 июля 2023, 18:48 обновлено 19 июля, 18:51
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Он заявил, что то, что сейчас происходит на фронте – это позор, в котором вагнеровцы не будут участвовать.
Евгений Пригожин
Пригожин заявил о позоре армии РФ и раскрыл судьбу вагнеровцев/ коллаж: Главред, фото: скрин

Главарь частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин выступил перед своими наемниками, приехавшими в Беларусь. Он заявил, что они якобы будут заниматься подготовкой белорусской армии, а к участию в войне страны-агрессора России против Украины пока не вернутся.

Соответствующее видео с Пригожиным появилось в Telegram-каналах "Разгрузка Вагнера" и "Оркестр Вагнера", которые связаны с ЧВК "Вагнера". В видеоролике главарь вагнеровцев якобы встречает наемников и поздравляет их с приездом.

В то же время он заявляет, что нынешние действия российских оккупантов на фронте – это позор, к которому вагнеровцы сейчас не хотят быть причастными.

видео дня

"Мы достойно воевали. Вы сделали для России очень много. Сейчас то, что происходит на фронте – это позор, в котором нам не надо участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя на полную. Поэтому принято решение, что мы будем находиться в Беларуси какое-то время", – сказал Пригожин.

Он отмечает, что вагнеровцы во время пребывания в Беларуси якобы будут обучать белорусских военных и попытаются сделать из них "вторую армию мира", а если потребуется, то будут заступаться за них.

Пригожин сказал, что наемники ЧВК "Вагнера" будут готовиться и повышать свой уровень, а затем либо отправятся в Африку, либо вернутся к участию в войне против Украины. При этом он подчеркнул, что вагнеровцы могут снова пойти воевать против Украины, когда будут уверены, что их "не заставят опозорить самих себя и свой опыт".

Вагнеровцы в Беларуси

Сообщалось, что Евгений Пригожин со своими наемниками из ЧВК "Вагнера" отправился в Беларусь по приглашению Лукашенко после военного мятежа и попытки похода на Москву.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, вернутся ли "пригожинцы" воевать с Украиной. После неудачной попытки мятежа главарь вагнеровцев Евгений Пригожин вряд ли решится осуществить наступление на Украину с территории Беларуси, считает Подоляк.

Британская разведка предполагала, что часть "пригожинцев" Кремль отправит в Африку. Путинские приспешники в Кремле и военное руководство страны-агрессора РФ до сих пор не могут прийти к согласию о будущем ЧВК "Вагнера" после неудачного бунта Евгения Пригожина в июне.

19 июля стало известно, что в Беларусь завезли шестую колонну "вагнеровцев". В РБ в ночь на 19 июля прибыла еще одна колонна с наемниками ЧВК "Вагнер". Известно, что колонна насчитывала около 120 машин.

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