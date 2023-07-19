"РФ не добьется успеха": власти Ирландии объявили о важном решении относительно Украины

Премьер-министр Ирландии подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы Россия добилась успеха в этой войне. РФ сейчас пытается сломать решимость украинского народа.

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Власти Ирландии объявили о важном решении относительно Украины/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, Офис президента Украины

Украина одержит победу в войне, которую против нее развязала страна-агрессор Россия, и страны Запада должны помочь украинцам, чтобы им удалось одержать победу над врагом. Это важно, чтобы в дальнейшем ни одна другая страна не подверглась такому нападению.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду, 19 июля. Ирландский премьер объявил, что его страна выделит еще 5 миллионов евро гуманитарной помощи для Украины, а также будет обучать украинских саперов и военных медиков.

"Сегодняшнее посещение мест зверств (россиян – ред.) и моя встреча здесь, в Киеве, подтвердили мне, что Россия не достигнет успеха, и нельзя допустить, чтобы Россия достигла успеха... Мы должны обеспечить успех Украины, ее победу в этой войне, чтобы ни одна другая страна не подверглась нападению", – подчеркнул Варадкар.

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Он отметил: в XXI веке границы какой-то страны не должны изменяться путем насилия, а демократические правительства не могут быть свергнуты иностранным вторжением.

Также он отметил, что страна-агрессор Россия не сможет отпугнуть друзей Украины с помощью ударов по гражданским и по объектам инфраструктуры.

Ирландия выделяет Украине еще 5 млн евро гуманитарной помощи

Премьер-министр Ирландии заявил, что его страна предоставит Украине еще 5 миллионов евро гуманитарной помощи. Из них 3 миллиона евро будет использовано в Украине Красным Крестом для его жизненно важной работы, еще 2 миллиона будет передано в фонд ООН.

Также Ирландия будет обучать украинских саперов и военных медиков. Он напомнил, что ранее уже предоставлялось оборудование для восстановления энергоснабжения и очистки воды.

"Сегодня я показал президенту Зеленскому, что мы будем продолжать предоставлять финансовую, практическую и политическую помощь Украине", – отметил Варадкар.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Ирландия уже предоставила нашему государству нелетальной помощи на сумму более 170 миллионов евро. Также она помогала проводить разминирование.

Военная помощь Украине от других государств

Ранее сообщалось, что США выделяют для ВСУ важное оружие. США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда долларов, сообщило Reuters.

Испания передаст Украине танки Leopard и много другой военной техники. Минобороны Испании сообщило об отправке в Украину четырех танков Leopard 2A4 и другой военной техники на следующей неделе. Кроме танков, в Украину морем будут переданы 10 БТРов, бронированные внедорожники, легкие грузовики и машины скорой помощи.

Напомним, пилоты воздушных сил ВСУ отправятся на учения F-16. Украинские пилоты будут проходить подготовку в разных странах, которые уже предоставили специальные площадки, рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат.

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