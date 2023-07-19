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"РФ не добьется успеха": власти Ирландии объявили о важном решении относительно Украины

Алёна Воронина
19 июля 2023, 17:49 обновлено 19 июля, 17:51
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Премьер-министр Ирландии подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы Россия добилась успеха в этой войне. РФ сейчас пытается сломать решимость украинского народа.
Украинские военные, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, президентов Украины Владимир Зеленский
Власти Ирландии объявили о важном решении относительно Украины/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, Офис президента Украины

Украина одержит победу в войне, которую против нее развязала страна-агрессор Россия, и страны Запада должны помочь украинцам, чтобы им удалось одержать победу над врагом. Это важно, чтобы в дальнейшем ни одна другая страна не подверглась такому нападению.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду, 19 июля. Ирландский премьер объявил, что его страна выделит еще 5 миллионов евро гуманитарной помощи для Украины, а также будет обучать украинских саперов и военных медиков.

"Сегодняшнее посещение мест зверств (россиян – ред.) и моя встреча здесь, в Киеве, подтвердили мне, что Россия не достигнет успеха, и нельзя допустить, чтобы Россия достигла успеха... Мы должны обеспечить успех Украины, ее победу в этой войне, чтобы ни одна другая страна не подверглась нападению", – подчеркнул Варадкар.

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Он отметил: в XXI веке границы какой-то страны не должны изменяться путем насилия, а демократические правительства не могут быть свергнуты иностранным вторжением.

Также он отметил, что страна-агрессор Россия не сможет отпугнуть друзей Украины с помощью ударов по гражданским и по объектам инфраструктуры.

Ирландия выделяет Украине еще 5 млн евро гуманитарной помощи

Премьер-министр Ирландии заявил, что его страна предоставит Украине еще 5 миллионов евро гуманитарной помощи. Из них 3 миллиона евро будет использовано в Украине Красным Крестом для его жизненно важной работы, еще 2 миллиона будет передано в фонд ООН.

Также Ирландия будет обучать украинских саперов и военных медиков. Он напомнил, что ранее уже предоставлялось оборудование для восстановления энергоснабжения и очистки воды.

"Сегодня я показал президенту Зеленскому, что мы будем продолжать предоставлять финансовую, практическую и политическую помощь Украине", – отметил Варадкар.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Ирландия уже предоставила нашему государству нелетальной помощи на сумму более 170 миллионов евро. Также она помогала проводить разминирование.

  • Встреча президента Украины с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве 19 июля
    Встреча президента Украины с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве 19 июля Офис президента Украины
  • Встреча президента Украины с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве 19 июля
    Встреча президента Украины с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве 19 июля Офис президента Украины
  • Встреча президента Украины с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве 19 июля
    Встреча президента Украины с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве 19 июля Офис президента Украины
  • Встреча президента Украины с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве 19 июля
    Встреча президента Украины с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве 19 июля Офис президента Украины
  • Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар
    Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар Офис президента Украины
  • Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар
    Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар Офис президента Украины
  • Встреча президента Украины с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве 19 июля
    Встреча президента Украины с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве 19 июля Офис президента Украины
  • Президент Украины Владимир Зеленский
    Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины
  • Президент Украины Владимир Зеленский
    Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины
  • Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар
    Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар Офис президента Украины
  • Встреча президента Украины с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве 19 июля
    Встреча президента Украины с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве 19 июля Офис президента Украины
  • Встреча президента Украины с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве 19 июля
    Встреча президента Украины с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве 19 июля Офис президента Украины

Военная помощь Украине от других государств

Ранее сообщалось, что США выделяют для ВСУ важное оружие. США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда долларов, сообщило Reuters.

Испания передаст Украине танки Leopard и много другой военной техники. Минобороны Испании сообщило об отправке в Украину четырех танков Leopard 2A4 и другой военной техники на следующей неделе. Кроме танков, в Украину морем будут переданы 10 БТРов, бронированные внедорожники, легкие грузовики и машины скорой помощи.

Напомним, пилоты воздушных сил ВСУ отправятся на учения F-16. Украинские пилоты будут проходить подготовку в разных странах, которые уже предоставили специальные площадки, рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат.

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