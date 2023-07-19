УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ударные силы ВСУ пошли вперед на юге и отбили у РФ километр территории

Алексей Тесля
19 июля 2023, 17:07 обновлено 19 июля, 17:10
31
Противник продолжает сосредотачивать свои основные усилия на удержании ротных опорных пунктов.
всу
ВСУ продвигаются на юге / Коллаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Подразделения Сил обороны Украины на мелитопольском направлении продвинулись более чем на один километр, заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"Констатируем, что есть продвижение ударных подразделений наших частей - более одного километра вдоль линии фронта", — сообщил он в эфире национального телемарафона новостей.

Украинский военный отметил, что противник продолжает сосредотачивать свои основные усилия на удержании ротных опорных пунктов, а также концентрирует значительные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

видео дня

Подробности контрнаступления ВСУ на юге

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления уточнил, что наступательная операция группировки "Таврия" продолжается на мелитопольском и бердянском направлениях.

При этом он объяснил, почему важен контроль над селом Старомайское Донецкой области. "Село Старомайорское - прежде всего населенный пункт, который возвышается над местностью. Здесь есть река Мокрые Ялы. То есть это важная господствующая точка для огневого контроля. Российские оккупанты подтянули сюда резервы, но проигрывают огневой контроль. Наши ударные подразделения здесь доминируют", — добавил Шершень.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что оккупантов выбили с позиций на Бахмутском направлении. Подразделения Вооруженных сил Украины выбили российских оккупантов с позиций под Орехово-Васильевкой на Бахмутском направлении, сообщил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

Войска РФ в Мариуполе ставят огневые точки посреди свалки. Оккупационные войска агрессора России в Мариуполе строят так называемую "эшелонированную оборону" в надежде остановить Вооруженные силы Украины.

Напомним, ВСУ пошли в контрнаступление на Донбассе: оккупантов выбивают из Старомайорского. Украинские воины продолжают наступательную операцию в Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень.

Ранее сообщалось, что на юге ВСУ прорвались вперед и захватили новые рубежи на двух направлениях. На направлениях Малая Токмачка - Новопокровка и Великая Новоселка - Урожайное Силы обороны имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Больше новостей:

ВСУ война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Ударные силы ВСУ пошли вперед на юге и отбили у РФ километр территории

Ударные силы ВСУ пошли вперед на юге и отбили у РФ километр территории

17:07 Украина
Россия готовит "штурм" Запорожской АЭС: в разведке предупредили украинцев

Россия готовит "штурм" Запорожской АЭС: в разведке предупредили украинцев

16:52 Украина
В Одесской области в порту россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна

В Одесской области в порту россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна

16:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:18

Удар по Одессе: в РФ нагло пытаются оправдаться

17:07

Ударные силы ВСУ пошли вперед на юге и отбили у РФ километр территории

16:52

Россия готовит "штурм" Запорожской АЭС: в разведке предупредили украинцев

16:44

Если их нет, то вам не повезло: зачем нужны отверстия в пластиковых окнах

16:25

В Одесской области в порту россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна

Украина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS – СелезневУкраина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS – Селезнев
16:18

Это критический момент, РФ не сможет восстановить Крымский мост - Жданов

16:10

"Коридор" без РФ: зерновозы могут пойти под конвоем или через воды стран НАТО

16:08

Мучают страшные сны: 5 способов, как избавиться от ночных кошмаров

15:56

Перепугался Гааги: Путин отказался ехать в Южную Африку

Реклама
15:56

"Сегодня Украина, завтра – любой из нас": президент Чили жестко разнес РФВидео

15:38

"Займет годы": в Пентагоне спрогнозировали передачу F-16 украинским пилотам

15:30

Легко и быстро: девушка поделилась, как почистить разделочную доску

15:18

"Сильный шаг": Монатик рассказал, какой выбор сделала Лобода ради Украины

15:04

Нашла своего Марка Дарси: актриса Рене Зеллвегер выходит замуж

14:59

Скорость освобождения Крыма зависит лишь от одного фактора – СелезневВидео

14:57

Россия ударила по двум портам в Одессе: уничтожены зерновые терминалыФото

14:47

Президент Бразилии оскандалился заявлением о войне и "наехал" на Зеленского

14:22

"Две-три недели и будет пресс": Арестович похвастался телом

14:21

Какие цветы надо дарить мужчине: лучший вариант, чтобы не сконфузить получателя

13:58

Военный эксперт объяснил, чем и как можно уничтожить Крымский мостВидео

Реклама
13:48

Год без Русланы Писанки: муж ведущей поделился воспоминаниями о жене

13:44

Что происходит с "отработанными" клонами Путина: эксперт рассказал об "Удмурте"

13:34

СМИ: брак Меган Маркл и принца Гарри "терпит крах"

13:32

Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление внедорожник Nissan Navara

13:14

Когда правильно креститься в церкви: есть 3 важных момента

13:11

Будет непросто: три знака зодиака, которым август принесет трудности

13:03

"Не могли решить": пара позволила собаке выбрать пол их будущего ребенка

12:55

Испания передаст Украине танки Leopard и много другой военной техники

12:53

Зеленский назвал цель удара РФ по Одессе: поручил усилить защиту людей и портов

12:40

Джиджи Хадид арестовали за хранение наркотиков

12:34

В чем польза помидора черри: маленькие борцы с серьезными заболеваниями

12:31

6 главных ошибок, из-за которых рис получается невкусным: их допускают все

11:49

РФ может взорвать ЗАЭС: экс-глава ГУР назвал цель Путина в войне с Украиной

11:46

Россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы - Гуменюк

11:27

Встречайте "Велике коло" - новое тревел-шоу о кругосветном путешествии от 1+1Видео

11:12

ВСУ ликвидировали "очень засекреченного" российского полковника-оккупантаВидео

10:59

В Болгарии мужчина хотел убить министра обороны из-за поддержки Украины

10:50

Как не остаться без консервации на зиму: почему вздуваются банки и что делать

10:43

Смерть или устранение Путина: экс-сотрудник КГБ назвал роль двойников диктатораВидео

10:35

Могильщик рассказал, что происходит с женскими имплантами после смертиВидео

Реклама
10:07

В Беларусь завезли шестую колонну "вагнеровцев": что известно

09:57

Как избавиться от скрипа зубами во сне: 5 вещей, от которых нужно отказаться

09:47

Погибли в один день, спасая побратимов: война забрала жизнь двоих медиков-добровольцев

09:36

Контрнаступление ВСУ: оккупантов выбили с позиций на Бахмутском направлении

09:31

Невеста узнала про измену жениха за день до свадьбы: его ждала эпическая месть

09:23

"Ударился в религию": после атаки по Крымскому мосту у Путина заметили странное поведение

08:57

Зачем Путину нужны двойники?мнение

08:37

Гороскоп на завтра 20 июля 2023: Овнам пора копить деньги, Ракам преподадут урок

08:35

Открыты для нового опыта: 5 знаков зодиака, которые легко заводят новые отношения

08:32

Войну можно выиграть, РФ - более "хрупкая", чем признают в Кремле - Уоллес

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять