Ударные силы ВСУ пошли вперед на юге и отбили у РФ километр территории

Противник продолжает сосредотачивать свои основные усилия на удержании ротных опорных пунктов.

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ВСУ продвигаются на юге / Коллаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Подразделения Сил обороны Украины на мелитопольском направлении продвинулись более чем на один километр, заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"Констатируем, что есть продвижение ударных подразделений наших частей - более одного километра вдоль линии фронта", — сообщил он в эфире национального телемарафона новостей.

Украинский военный отметил, что противник продолжает сосредотачивать свои основные усилия на удержании ротных опорных пунктов, а также концентрирует значительные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

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Подробности контрнаступления ВСУ на юге

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления уточнил, что наступательная операция группировки "Таврия" продолжается на мелитопольском и бердянском направлениях.

При этом он объяснил, почему важен контроль над селом Старомайское Донецкой области. "Село Старомайорское - прежде всего населенный пункт, который возвышается над местностью. Здесь есть река Мокрые Ялы. То есть это важная господствующая точка для огневого контроля. Российские оккупанты подтянули сюда резервы, но проигрывают огневой контроль. Наши ударные подразделения здесь доминируют", — добавил Шершень.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что оккупантов выбили с позиций на Бахмутском направлении. Подразделения Вооруженных сил Украины выбили российских оккупантов с позиций под Орехово-Васильевкой на Бахмутском направлении, сообщил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

Войска РФ в Мариуполе ставят огневые точки посреди свалки. Оккупационные войска агрессора России в Мариуполе строят так называемую "эшелонированную оборону" в надежде остановить Вооруженные силы Украины.

Напомним, ВСУ пошли в контрнаступление на Донбассе: оккупантов выбивают из Старомайорского. Украинские воины продолжают наступательную операцию в Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень.

Ранее сообщалось, что на юге ВСУ прорвались вперед и захватили новые рубежи на двух направлениях. На направлениях Малая Токмачка - Новопокровка и Великая Новоселка - Урожайное Силы обороны имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

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