Контрнаступление ВСУ: оккупантов выбили с позиций на Бахмутском направлении

Российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки.

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ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Подразделения Вооруженных сил Украины выбили российских оккупантов с позиций под Орехово-Васильевкой на Бахмутском направлении, сообщил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

По его словам, силы РФ отступили с позиций северо-восточнее села, а украинские бойцы ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута.

"В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки", — сказал Ковалев.

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Вместе с тем противник "оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет большие потери".

Кто такой Андрей Ковалев Андрей Ковалев – украинский политолог, историк и журналист. Кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и ТВ как политический аналитик, эксперт по историческим, религиозным вопросам, а также коммуникации.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, ВСУ пошли в контрнаступление на Донбассе: оккупантов выбивают из Старомайорского. Украинские воины продолжают наступательную операцию в Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень.

Ранее сообщалось, что на юге ВСУ прорвались вперед и захватили новые рубежи на двух направлениях. На направлениях Малая Токмачка - Новопокровка и Великая Новоселка - Урожайное Силы обороны имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Напомним, ВСУ с новой тактикой освободили территории на Бахмутском направлении. В ходе контрнаступления украинские силы скорректировали свою стратегию для минимизации потерь и продолжения нанесения ударов по российским силам.

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