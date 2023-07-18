На юге ВСУ прорвались вперед и захватили новые рубежи на двух направлениях

Оккупанты направляют резервы на Бахмутское направление, пытаясь остановить продвижение ВСУ.

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ВСУ продвигаются вперед на фронте / ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

На направлениях Малая Токмачка - Новопокровка и Великая Новоселка - Урожайное Силы обороны имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Вместе с тем, на Бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут, говорится в сообщении Military Media Center.

"Противник оказывает мощное сопротивление, продолжаются тяжелые бои", — сказано в сообщении.

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Ситуация на Бахмутском направлении

В свою очередь, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский уточнил, что оккупанты направляют резервы на Бахмутское направление, пытаясь остановить продвижение ВСУ.

Также он отметил, что "противник сосредоточил свои основные силы на Купянском направлении, где украинские воины держат оборону".

Кто такой Андрей Ковалев Андрей Ковалев – украинский политолог, историк и журналист. Кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и ТВ как политический аналитик, эксперт по историческим, религиозным вопросам, а также коммуникации.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, ВСУ с новой тактикой освободили территории на Бахмутском направлении. В ходе контрнаступления украинские силы скорректировали свою стратегию для минимизации потерь и продолжения нанесения ударов по российским силам.

Ранее сообщалось, что ВСУ "покрошили" оккупантов из отрядов "Шторм-Z". Подразделения Вооруженных сил Украины на Марьинском направлении нанесли мощный удар по российским отрядам "Шторм-Z", рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге.

Украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута), говорится в отчете.

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