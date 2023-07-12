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ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге – ISW

Алексей Тесля
12 июля 2023, 08:11 обновлено 12 июля, 08:37
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Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на нескольких направлениях.
ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге – ISW
ВСУ идут вперед на нескольких направлениях / колаж: Главред, фото: 1-ша ОБрСпН імені Івана Богуна, 28-ма ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Подразделения Вооруженных сил Украины за 11 июля провели контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях, причем некоторые из них были успешными.

Как говорится в свежем аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW), Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы продолжают наступательные действия на мелитопольском и бердянском направлениях.

Отмечается, что по данным официального представителя Восточной группы войск Украины полковник Сергея Череватого украинские военные продолжают контрнаступательные действия вокруг Бахмута.

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Военные аналитики подчеркнули, что на кадрах с геолокацией, опубликованных 10 июля, видно, что украинские силы продвигались к северо-востоку от села Работино (15 км к югу от Орехова).

Вместе с тем, по сообщениям российских блогеров, украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута), говорится в отчете.

В ISW также добавили, что украинские войска ведут контрнаступательную операцию на северной и южной окраинах Бахмута и контролируют все высоты вокруг города. Кроме того, подразделения ВСУ также продолжают продвигаться на Юге.

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Карта боевых действий / understandingwar.org

Ситуация вокруг Бахмута

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ разбили только прибывших в Бахмут кадыровцев.

Также значительные потери фиксируются в отрядах 83 отдельной десантно-штурмовой бригады, а также в 57/72 отдельных мотострелковых бригад оккупантов.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр ранее заявила, что ВСУ взяли в ловушку российских оккупантов в Бахмуте. По ее словам, украинская армия продвинулась на южном фланге Бахмутского направления.

В разведке Британии считают, что ВСУ успешно продвигаются на севере и юге Бахмутского направления. По мнению специалистов, у агрессора России может не быть резервов, чтобы усилиться в Бахмуте и удержать сам город.

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