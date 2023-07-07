Армия Украины взяла в ловушку оккупантов в Бахмуте и продвигается на юге – Маляр

Оккупационные войска страны-агрессора России на юге несут большие потери, некоторые подразделения отказываются воевать, сказала Анна Маляр.

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ВСУ продвигаются на южном фланге Бахмутского направления - Маляр / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр, УНИАН

Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении и фактически взяли оккупантов РФ в ловушку в самом Бахмуте. Также ВСУ продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На южном фронте захватчики несут большие потери, некоторые подразделения уже отказываются принимать участие в боевых действиях. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В своем Telegram-канале она опубликовала сводку о ситуации на южном и восточном фронтах, где ВСУ ведут бои с российскими оккупационными войсками.

Восточный фронт

По словам замминистра обороны, оккупанты РФ продолжают свое наступление на Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях. Пытаются прорвать оборону ВСУ, но безуспешно.

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Идут тяжелые бои.

На Бахмутском направлении на южном фланге идет продвижение на нескольких участках. Продвижение составило больше километра.

"В самом Бахмуте враг фактически в ловушке. Наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон", - отметила Маляр.

Южный фронт

Маляр также сообщила, что ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Везде идут тяжелые боестолкновения. Украинские войска закрепляются на отвоеванных позициях.

Также она добавила, что украинские войска уничтожают военную технику врага, склады и другие позиции, существенно ухудшая наступательные и оборонительные способности российских оккупантов.

При этом войска РФ несут тяжелые потери.

"Из-за значительных потерь врага в живой силе на Юге некоторые вражеские подразделения отказываются от участия в боевых действиях. Соотношение безвозвратных потерь на Юге – 1 к 5,3. То есть у врага на Юге гибнет военнослужащих в 5,3 раза больше, чем у нас", - подчеркнула Анна Маляр.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что силы обороны Украины прикладывают все усилия для эффективного проведения контрнаступательной операции ВСУ. Однако для дальнейшего продвижения войскам нужно больше поставок вооружений.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сказал, что ВСУ на Бахмутском направлении отвоевали части ранее оккупированных российскими захватчиками территорий.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что армия Украины продвигается на Бахмутском направлении. Враг продолжает оказывать мощное сопротивление.

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