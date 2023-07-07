ВСУ делают уникальные военные операции, но нужно много оружия - Данилов

Алексей Данилов также отметил, что бойцы ВСУ делают уникальные военные операции без критического превосходства над врагами по всем параметрам.

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Россия − Карфаген современности и будет разрушена, написал Данилов / коллаж Главред, фото УНИАН и 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ВСУ в своем наступлении ломают все устоявшиеся каноны современных войн, но такой накал боев требует постоянных и крупных поставок оружия. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"В ходе активных боевых действий украинская армия делает невозможное, ломает все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн. Силы обороны Украины успешно выполняют задачи наступления и контрнаступления в условиях равенства или даже численного меньшинства задействованных сил и средств. Реализуют задачи без преимущества в воздухе. Случай беспрецедентного характера", ‒ сказал он.

Данилов также отметил, что бойцы ВСУ делают уникальные военные операции без критического превосходства по всем параметрам (как это принято по стандартам ведения войны).

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"У какой армии НАТО есть такой опыт и такие железные... нервы? Но чудо украинской стойкости требует постоянной и значительно большей поставки вооружения. Этот вопрос − один из главных на заседаниях Ставки, усилий президента и правительства. И чтобы не забывать: Россия − Карфаген современности и будет разрушена", − подытожил Данилов.

Контрнаступление ВСУ

В Институте изучения войны утром 3 июля сообщили, что Вооруженные силы Украины осуществили контрнаступательные операции на шести участках фронта. На некоторых из них добились успехов.

Издание The Washington Post со ссылкой на американского военного писало, что контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к освобождению захваченных войсками страны-агрессора России территорий. Для полноформатной реализации контрнаступательной операции ВСУ нужно время. Запад должен ускорить поставки оружия.

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