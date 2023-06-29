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"Продвижение будет медленным": западные СМИ объяснили, что тормозит контрнаступление ВСУ

Алёна Воронина
29 июня 2023, 09:02 обновлено 29 июня, 09:04
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Несколько причин мешают украинским военным быстрее двигаться вперед и освобождать оккупированные территории.

Украинские военные
Контрнаступление ВСУ тормозят несколько причин/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, 28 ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия. Защитникам Украины приходится пробираться сквозь такие минные поля, установленные захватчиками перед своими основными позициями.

Но это не единственная причина, которая тормозит украинское контрнаступление. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американского военного.

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Отмечается, что проводить наступление быстро также мешает отсутствие эффекта внезапности, который был тогда, когда защитники Украины достаточно быстро освободили от оккупантов большие территории на Харьковщине.

Кроме этого, сейчас у российских оккупантов нет таких логистических проблем, которые были на правобережье Херсонской области.

Поэтому продвижение украинских воинов вперед может быть медленным, и это будет тяжелая борьба, отмечают собеседники издания. Но при этом отмечается, что украинцы делают всё правильно, пытаясь сохранить максимум жизней.

Также отмечается, что положительный результат для контрнаступления имеют прицельные удары по складам оружия и логистике российских оккупантов. Таким образом удается ухудшить способность захватчиков сопротивляться наступлению, поэтому со временем дела защитников Украины на фронте могут пойти легче.

"На начальных этапах наступление уже показало результаты и показало, что как бы россияне ни старались, они не могут удержать уже захваченные земли, поэтому об оккупации каких-то новых территорий говорить нечего", – отмечается в материале.

Контрнаступление ВСУ

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинские военные во время летнего контрнаступления уже освободили около 300 квадратных километров территорий Украины, которые ранее контролировали российские оккупанты. Это больше, чем страна-агрессор Россия оккупировала во время "масштабного" зимнего наступления российских захватчиков.

В пресс-центре Сил обороны Таврического направления сообщили, что ВСУ "перемололи" почти 3 роты оккупантов только на одном направлении за сутки. Оккупанты пытались атаковать украинские позиции, но у них ничего не получилось.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Силы обороны Украины перехватили у оккупационной армии России инициативу и продвигаются на поле боя. Противник заминировал местность, оказывает мощное сопротивление и несет большие потери. Украинские войска по-прежнему нуждаются в военной помощи.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина имеет всё необходимое для победы в войне против России. Сейчас контрнаступление украинских сил находится на начальном этапе. Основные события на фронте будут происходить в течение ближайших недель и месяцев.

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