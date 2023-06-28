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ВСУ "перемололи" почти 3 роты оккупантов лишь на одном направлении

Ангелина Подвысоцкая
28 июня 2023, 15:39 обновлено 28 июня, 15:44
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Оккупанты пытаются помешать украинскому контрнаступлению и обстреливают населенные пункты.
ВСУ
ВСУ уничтожили почти 3 роты оккупантов на одном направлении / коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна, 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Украинские военные продвигаются вперед и мастерски уничтожают врага. Только за последние сутки защитники уничтожили почти 3 роты российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Оккупанты пытались атаковать украинские позиции, но у них ничего не получилось. Украинские ракетные войска и артиллеристы ударили по врагу 1222 раза.

В целом потери оккупантов составляют почти 3 роты ликвидированными и ранеными. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 единицу вооружения и военной техники РФ.

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Оккупанты пытаются помешать украинскому контрнаступлению на Запорожском направлении. Они ударили из авиации по окрестностям Орехово и Новоданиловки. Вместе с тем они обстреляли еще 10 населенных пунктов.

Отмечается, что враг сосредотачивает основные усилия на Авдеевском и Марьинском направлениях. Там оккупанты пытаются продвинуться вперед, но ВСУ дают мощный ответ и отражают все атаки врага.

Всего в течение суток оккупанты атаковали украинские позиции на Таврическом направлении 21 раз и совершили 477 обстрелов из танков, реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом. Украинские войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на Восточном фронте.

На юге наступают ВСУ. Анна Маляр подчеркнула, что на юге на нескольких направлениях продолжается наступление. Там все происходит по плану, который установлен военными.

ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, однако подрыв оккупантами России Каховской ГЭС может осложнить планы Украины, пишут американские журналисты.

ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение. Украинские бойцы уничтожили вражеский ЗРК, склады с боеприпасами и артиллерийское подразделение.

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