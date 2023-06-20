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На юге наступают ВСУ, но главный удар еще впереди - Маляр

Юлия Куришко
20 июня 2023, 21:48 обновлено 20 июня, 22:10
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На юге продолжается наступление - все происходит по плану, который установлен военными.
На юге наступают ВСУ, но главный удар еще впереди - Маляр
Маляр рассказала о ситуации на фронте 20 июня / коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр, УНИАН

Наступление украинских военных на фронте продолжается по плану - продолжаются ожесточенные бои.

"Мы постепенно, небольшими шагами, но очень уверенно движемся вперед. И можно даже привести аллегорию, что "выгрызаем каждый метр земли у врага". В то же время у нас есть направления, где наоборот - враг наступает, а мы в обороне. Например, Купянский и Лиманский", - говорится в заметке Маляр в Telegram.

Она подчеркнула, что на юге на нескольких направлениях продолжается наступление. Там все происходит по плану, который установлен военными. Враг минирует поля, а также есть информация, что в Запорожской области противник минирует даже населенные пункты, где проживают люди, не предупреждая их.

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"Мы должны понимать, что те задачи, которые перед военными ставятся, они выполняют, и постепенное движение происходит по всем направлениям, где началось наступление. Но, безусловно, главный удар еще впереди", - добавила заместитель министра обороны.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом. Украинские войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на Восточном фронте.

ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, однако подрыв оккупантами России Каховской ГЭС может осложнить планы Украины, пишут американские журналисты.

ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение. Украинские бойцы уничтожили вражеский ЗРК, склады с боеприпасами и артиллерийское подразделение.

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