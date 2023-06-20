На юге наступают ВСУ, но главный удар еще впереди - Маляр

Наступление украинских военных на фронте продолжается по плану - продолжаются ожесточенные бои.
"Мы постепенно, небольшими шагами, но очень уверенно движемся вперед. И можно даже привести аллегорию, что "выгрызаем каждый метр земли у врага". В то же время у нас есть направления, где наоборот - враг наступает, а мы в обороне. Например, Купянский и Лиманский", - говорится в заметке Маляр в Telegram.
Она подчеркнула, что на юге на нескольких направлениях продолжается наступление. Там все происходит по плану, который установлен военными. Враг минирует поля, а также есть информация, что в Запорожской области противник минирует даже населенные пункты, где проживают люди, не предупреждая их.
"Мы должны понимать, что те задачи, которые перед военными ставятся, они выполняют, и постепенное движение происходит по всем направлениям, где началось наступление. Но, безусловно, главный удар еще впереди", - добавила заместитель министра обороны.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, что ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом. Украинские войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на Восточном фронте.
ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, однако подрыв оккупантами России Каховской ГЭС может осложнить планы Украины, пишут американские журналисты.
ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение. Украинские бойцы уничтожили вражеский ЗРК, склады с боеприпасами и артиллерийское подразделение.
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