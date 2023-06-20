УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ атаковали и добились успеха на трех участках фронта – ISW

Алексей Тесля
20 июня 2023, 07:41 обновлено 20 июня, 07:45
36
РФ перебросила значительные силы для реагирования на контрнаступательные действия ВСУ.
ВСУ
ВСУ продвинулись на нескольких направлениях / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

В результате наступательных действий на нескольких направлениях подразделения Вооруженных сил Украины добились определенных успехов.

Подразделения ВСУ вели успешные контрнаступательные операции как минимум на трех участках линии фронта, говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW).

В частности, приводится свидетельство российского пропагандистского "военкора", который сообщил, что 19 июня бойцы ВСУ продолжали атаки к северо-западу, северо-востоку и юго-западу от Бахмута, и утверждал, что украинские войска продвинулись в районе Краснополевки под Бахмутом.

видео дня

В то же время по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, за последнюю неделю Силы обороны на Таврическом направлении продвинулись до 7 километров и освободили 113 квадратных километров территории, в том числе 8 населенных пунктов на западе Донецкой и западе Запорожской областей.

Вместе с тем кадры с геолокацией, опубликованные 19 июня, подтверждают, что ВСУ освободили Пятихатки, примерно в 25 км к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области.

Кроме того, приводятся оценки Министерства обороны Великобритании за 19 июня о том, что вероятно РФ перебросила значительные части Днепровской группировки войск с восточного (левого) берега Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления для реагирования на контрнаступательные действия ВСУ за последние 10 дней.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, особое внимание участников было уделено ситуации на передовой и бригадам наступления.

"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, во время заседания Ставки прозвучали доклады генералов Александра Сырского, Александра Тарнавского, Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои.

Главнокомандующий отметил, что несмотря на яростное сопротивление противника, украинские военные делают все возможное для освобождения оккупированной территории Украины.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о том, что украинские военные заметно продвинулись на Таврическом направлении благодаря успешным штурмам. Кроме этого, ВСУ удалось уничтожить более 2 рот российских военных

Больше новостей:

война России и Украины контрнаступление ВСУ Институт изучения войны
Реклама

Главное за день

ВСУ атаковали и добились успеха на трех участках фронта – ISW

ВСУ атаковали и добились успеха на трех участках фронта – ISW

07:41 Украина
РФ атаковала Киев, Львов, Запорожье, есть "прилеты": что известно

РФ атаковала Киев, Львов, Запорожье, есть "прилеты": что известно

06:45 Украина
"Будет очень жесткий поединок": Маляр рассказала о сложной ситуации на фронте

"Будет очень жесткий поединок": Маляр рассказала о сложной ситуации на фронте

23:29 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:48

Защитника не дождались двое детей и беременная жена: на фронте погиб боевой медик

07:41

ВСУ атаковали и добились успеха на трех участках фронта – ISW

07:41

Момент попал на видео: Робби Уильямс начал задыхаться во время концертаВидео

06:45

РФ атаковала Киев, Львов, Запорожье, есть "прилеты": что известно

06:30

Что не так с обращениями "пане", "товаришу", "громадянине": Авраменко ошарашил объяснениемВидео

НАТО готовится вступить в войну на стороне Украины – Александр КочетковНАТО готовится вступить в войну на стороне Украины – Александр Кочетков
06:11

Чего ждать от саммита НАТО в Вильнюсемнение

05:55

Как быстро и просто очистить память телефона: способы, о которых многие забыли

05:35

Гороскоп на июль 2023 для Раков: конфликт, увеличение доходов и новое начинаниеВидео

04:00

Какой сегодня праздник 20 июня: что в этот день произошло и кого поздравлять

Реклама
03:35

Готов встать в стойло: Жерар Пике женится на юной модели - СМИВидео

03:05

Как оживить пожелтевшие огурцы: гениальный лайфхак творит настоящие чудеса

02:35

"Зачем нам НАТО?": Украина может создать свой оборонительный союз - КочетковВидео

02:05

Все будут в восторге: что можно сделать из губок для мытья посуды

01:35

Тука пояснил, кто "вбрасывает" в оборот слухи о проблемах ПутинаВидео

00:45

Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи - такое сделает не каждаяВидео

00:10

"Значительно меньше, чем у россиян": Резников оценил потери Украины в войнеВидео

19 июня, понедельник
23:29

"Будет очень жесткий поединок": Маляр рассказала о сложной ситуации на фронтеВидео

22:58

Мне нечего стыдиться: Соломко загнобили в сети, но запроданка ответила каждому

22:42

Уходят чтобы вернуться: какие знаки зодиака дружат со своими бывшими

22:20

После вступления в НАТО наших воинов будут бросать в горячие точки мира - КочетковВидео

Реклама
21:28

Операция идет по плану: Залужный показал видео из передовых подразделений ВСУВидео

21:13

Хитрая оптическая иллюзия: только интеллектуалы найдут панду в толпе людей

21:07

Ургант поделился редким фото младшей дочери

20:21

Заградотряды РФ расстреливают в спину: пленный оккупант о "мясных штурмах"

20:19

"Наше племя стало больше": Джамала заинтриговала беременным фото

20:07

"Создаем отряд бессмертных": Буданов жестко потроллил вбросы РФ о его смертиВидео

19:21

Война РФ с Украиной может затянуться надолго: Шольц дал тревожный прогноз

19:20

Если цель "СВО" достигнута, значит, вы уберетесь из Украины?мнение

19:18

Талантозамещение: Бузову заплевали за "жиденькую" пародию на группу Мумий ТролльВидео

19:16

Его подавали только элитным гостям: забытый рецепт салата из советских временВидео

19:01

Как на украинском сказать "ссылка": Авраменко назвал благозвучные словаВидео

18:32

ВСУ штурмом выбивают врага на юге, РФ атакует резервами на двух направлениях

18:24

Можно ли сажать укроп в июле: совет опытных садоводов для тех, кто не успел в мае

18:00

Контрнаступление ВСУ: руководство РФ испытывает безумный страх - ЮсовВидео

17:34

Удар Лондона по Москве: санкции с РФ не снимут до выплаты Украине компенсации

17:31

Женщина нанесла ополаскиватель для рта на волосы и рассказала зачемВидео

17:24

Виталий Портников. Зачем Блинкен улетел в Китай?Видеоблоги

17:04

"Сколько лет этому идиоту?": Киркоров опозорился на людяхВидео

16:51

"Единственную пригласили": Волочкова выступила с Пугачевой, но опозориласьВидео

16:40

Тайная война за линией фронта: ВСУ проводят диверсии в тылу армии РФ – Bild

Реклама
16:23

"Вимикач" или "вмикач" - Авраменко рассказал, как на самом деле правильно говоритьВидео

16:12

Этот трюк покорил сотни хозяек: как приготовить изумительный молодой картофельВидео

16:08

Песков выдал в эфире ложь насчет того, почему ООН не пустили на Херсонщину

15:57

Взорванная техника РФ и пленные россияне: Залужный показал бои за ПятихаткиВидео

15:42

Три знака зодиака, которые не сохранят ваши секреты: им не стоит доверятьВидео

15:29

Известный промоутер невысоко оценил шансы Фьюри в бою против Усика

15:03

Лепс лишился денег после того, как пообещал платить оккупантам за подбитые танкиВидео

14:57

США не признают Тайвань, в КНР рады диалогу: итоги встречи Блинкена и ЦзиньпинаВидео

14:55

Японцы помогут Украине с восстановлением пострадавших территорий - Кубраков

14:39

Китайский гороскоп на июль 2023: Крысам – деньги, Драконам - расходыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять