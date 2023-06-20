ВСУ атаковали и добились успеха на трех участках фронта – ISW

РФ перебросила значительные силы для реагирования на контрнаступательные действия ВСУ.

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ВСУ продвинулись на нескольких направлениях / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

В результате наступательных действий на нескольких направлениях подразделения Вооруженных сил Украины добились определенных успехов.

Подразделения ВСУ вели успешные контрнаступательные операции как минимум на трех участках линии фронта, говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW).

В частности, приводится свидетельство российского пропагандистского "военкора", который сообщил, что 19 июня бойцы ВСУ продолжали атаки к северо-западу, северо-востоку и юго-западу от Бахмута, и утверждал, что украинские войска продвинулись в районе Краснополевки под Бахмутом.

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В то же время по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, за последнюю неделю Силы обороны на Таврическом направлении продвинулись до 7 километров и освободили 113 квадратных километров территории, в том числе 8 населенных пунктов на западе Донецкой и западе Запорожской областей.

Вместе с тем кадры с геолокацией, опубликованные 19 июня, подтверждают, что ВСУ освободили Пятихатки, примерно в 25 км к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области.

Кроме того, приводятся оценки Министерства обороны Великобритании за 19 июня о том, что вероятно РФ перебросила значительные части Днепровской группировки войск с восточного (левого) берега Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления для реагирования на контрнаступательные действия ВСУ за последние 10 дней.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, особое внимание участников было уделено ситуации на передовой и бригадам наступления.

"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, во время заседания Ставки прозвучали доклады генералов Александра Сырского, Александра Тарнавского, Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои.

Главнокомандующий отметил, что несмотря на яростное сопротивление противника, украинские военные делают все возможное для освобождения оккупированной территории Украины.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о том, что украинские военные заметно продвинулись на Таврическом направлении благодаря успешным штурмам. Кроме этого, ВСУ удалось уничтожить более 2 рот российских военных

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