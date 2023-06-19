Операция идет по плану: Залужный показал видео из передовых подразделений ВСУ

Противник пытается не допустить продвижения наших подразделений, подчеркнул главком ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/operaciya-idet-po-planu-zaluzhnyy-pokazal-video-iz-peredovyh-podrazdeleniy-vsu-10479250.html Ссылка скопирована

Валерий Залужный посетил передовые позиции ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, president.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои.

"Противник пытается не допустить продвижения наших подразделений. Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов", — написал Залужный в Telegram-канале.

Главнокомандующий отметил, что несмотря на яростное сопротивление противника, украинские военные делают все возможное для освобождения оккупированной территории Украины.

видео дня

"Операция продолжается согласно плану", — добавил Залужный.

Обратим внимание, что судя по информационному табло, опубликованному на видео, главком ВСУ находился в расположении передовых частей ВСУ в субботу, 17 июня.

Смотрите видео - Валерий Залужный в передовых подразделениях ВСУ:

Валерий Залужный посетил передовые части ВСУ / Screenshot

Контрнаступление ВСУ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, особое внимание участников было уделено ситуации на передовой и бригадам наступления.

"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, во время заседания Ставки прозвучали доклады генералов Александра Сырского, Александра Тарнавского, Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда он начнется, а то, чтобы он закончился победой Украины.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Больше новостей: