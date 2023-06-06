'Нас ничто не остановит': подрыв Каховской ГЭС не помешает контрнаступлению ВСУ - Данилов

Секретарь СНБО подчеркнул, что вся украинская земля будет освобождена от террористов, включая территорию Крыма.

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Данилов заявил, что подрыв Каховской ГЭС не помешает контрнаступлению ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Нас ничего не остановит. Вся украинская земля будет освобождена от террористов, включая территорию Крыма. И таким образом они не способны остановить наши Вооруженные силы. Не только наши Вооруженные силы, но и весь наш народ. И в ближайшее время мы будем делать все от нас зависящее, чтобы это произошло", - сказал Данилов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что решение взорвать Каховскую ГЭС принимали непосредственно в Москве.

"Нет способности у россиян захватить нас военным путем. Они знают, и это не секрет, что в ближайшее время может начаться контрнаступление наших Вооруженных сил. И поэтому, чтобы предотвратить в этом направлении контрнаступление, они совершили такой террористический акт. Кроме того, это еще акт экоцида", - отметил он.

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

Всего есть угроза подтопления около 80 населенных пунктов, большая часть которых находится под оккупацией. Стало известно, что незадолго до подрыва российские захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя. Оккупанты постепенно повысили уровень воды до отметки 17,5 м. Это количество является рекордным для водохранилища.

Российские оккупационные войска после подрыва Каховской ГЭС бросили на произвол украинцев с временно оккупированного левого берега Херсонщины. Сейчас там критическая ситуация. Россияне не организуют эвакуацию, люди остались наедине с катастрофой.

Как отметил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, пик разлива воды из Каховского водохранилища еще впереди, он состоится утром в среду, 7 июня. При этом он отметил, что Каховское водохранилище за 2-4 дня исчезнет.

Смотрите видео о том, как ВСУ ответят агрессору из-за подрыва Каховской ГЭС:

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