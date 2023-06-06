"За 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет": утром будет пик разлива воды – Укргидроэнерго

Утром 7 июня состоится пик разлива воды из Каховского водохранилища, ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

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Утром 7 июня будет пик разлива воды/ коллаж: Главред, фото: Telegram, УНИАН

Пик разлива воды из Каховского водохранилища еще впереди, он состоится утром в среду, 7 июня. Об этом предупредил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, говорится в сообщении компании в Telegram.

При этом он отмечает, что Каховское водохранилище за 2-4 дня исчезнет.

"Мы понимаем, что в течение 2-4 суток водохранилище будет полностью сработано", – сказал гендиректор компании.

Сирота рассказал, что, учитывая такой сценарий, стабилизация уровня воды на территориях, которые были затоплены, может произойти в следующие 4-5 суток.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 6 июня отмечал, что последствия подрыва Каховской ГЭС будут понятны через неделю, когда сойдет вода.

"Будет затоплено от 35 до 80 населенных пунктов. Мы понимаем, что будут большие проблемы по подвозу питьевой воды. Будут большие проблемы с питьевой водой даже там, где не затоплено. Во всем регионе: в Днепропетровском, Запорожском и Херсонском", – сказал Зеленский.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Происходит эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно, ведь он оккупирован.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт. Зеленский заявил, что Украина призвала собрать Совбез ООН "и дойдет до всех, кто способен привлечь Россию к законной и справедливой ответственности". Заседание Совбеза начнется сегодня, 6 июня, в 23:00 по киевскому времени.

Во время пресс-конференции 6 июня Зеленский заявил, что российские военные заминировали Каховскую ГЭС еще в прошлом году, поэтому Украина была готова к возможному подрыву дамбы и последствиям катастрофы.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Смотрите видео о том, что генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал о подрыве оккупантами Каховской ГЭС:

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