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Есть доказательства дистанционного подрыва россиянами Каховской ГЭС – спикер ГУР

Дмитрий Видоменко
6 июня 2023, 13:29 обновлено 6 июня, 13:29
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Спикер ГУР Андрей Юсов заявил, что у Украины есть доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС русскими оккупантами.
ГУР, подрыв Каховский ГЭС
Войска РФ перемещали взрывчатку и технику для совершения взрыва – ГУР / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

У Украины есть доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

"Будут точные данные оценки по мощности взрывов, сколько взрывчатки для этого нужно — все это будет подсчитано. Но факты перемещения взрывчатых веществ, техники русскими оккупантами для осуществления контролируемого дистанционного взрыва, безусловно, такие факты и доказательства есть. Они не единожды были обнародованы Украиной", — сказал Юсов.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован. По словам Прокудина, критического уровня вода достигнет через 5 часов.

По данным СМИ, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.

РосСМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Сообщается, что Новую Каховку и прибрежные села уже подтапливает.

В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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