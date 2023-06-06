"Оккупанты - в панике": в ГУР объяснили, зачем РФ подорвала Каховскую ГЭС

Этот террористический акт является признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских Сил безопасности и обороны, заявили в разведке.

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6 июня стало известно, что российские войска подорвали Каховскую ГЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Telegram

Во вторник, 6 июня 2023 года, около 2:30 ночи российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховского водохранилища. Это очевидный теракт и военное преступление, которое станет доказательством в международном трибунале. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Этот террористический акт создал смертельную опасность для украинских граждан в населенных пунктах по обеим берегам Днепра ниже Каховского водохранилища. Это бесспорный акт экоцида и очевидное военное преступление, влияние которого выходит далеко за пределы Украины и затрагивает экосистему всего Черноморского региона", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что это преступление российских оккупантов усугубляет угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре.

В ГУР напомнили, что ранее сообщали о том, что российские оккупанты проводили работы по заминированию сразу после захвата Каховской ГЭС. В апреле 2022 года произведено дополнительное минирование шлюзов и опор. На самой плотине были установлены грузовики со взрывчаткой.

"Этот террористический акт является признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских Сил безопасности и обороны. Он станет весомым доказательством на международном трибунале, который несомненно ожидает каждого причастного к совершению военных преступлений на территории Украины", - резюмировали в ГУР.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован. По словам Прокудина, критического уровня вода достигнет через 5 часов.

По данным СМИ, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.

РосСМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Сообщается, что Новую Каховку и прибрежные села уже подтапливает.

В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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