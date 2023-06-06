Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация

Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

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​Российские войска подорвали Каховскую ГЭС ​ / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС.

"Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация отслеживается", - говорится в сообщении ОК "Юг" в Fаcebook.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин подтвердил подрыв Каховской ГЭС. Он сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление.

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Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

По словам Прокудина, критического уровня вода достигнет через 5 часов.

Смотрите видео - Александр Прокудин рассказал о ситуации на Каховской ГЭС:

Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал жителей Херсонской области в ближайшее время внимательно следить за сообщениями ОВА и следовать ее инструкциям.

Российские оккупанты сначала отрицали повреждения на Каховской ГЭС.

"Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно", - заявил так называемый "мэр" оккупированной Новой Каховки Владимир Леонтьев в комментарии российскому пропагандистскому агенству ТАСС.

Потом ТАСС со ссылкой на свои источники подтвердило разрушение плотины Каховской ГЭС.

"Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась из-за повреждений, идет затопление территорий. Ночью тихо было. Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление", - говорится в сообщении.

Позже коллаборант Леонтьев подтвердил подрыв плотины гидроэлектростанции.

"Ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Потребности в эвакуации Новой Каховки пока нет", - заявил мэр-самозванец.

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Угроза подрыва Россией Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский 20 октября 2022 года заявил, что Киев располагает информацией о планах страны-агрессора России по подрыву дамбы Каховской ГЭС. По словам главы государства, вследствие этого теракта могут пострадать сотни тысяч человек. Если захватчики на это пойдут, в зоне затопления рискуют оказаться 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Россия заминировала Каховскую ГЭС еще в апреле 2022.Если произойдет ее подрыв оккупантами, случится экологическая катастрофа. Может затопить левобережье Херсонщины.

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