Подрыв Каховской ГЭС: Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины.

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Владимир Зеленский срочно созывает СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС / Коллаж: Главред, фото: ОП, Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 июня, созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины", — написал он в Twitter.

Тем временем глава государства заявил, что "российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли".

"Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину", - написал Зеленский в Telegram.

Есть угроза для Запорожской АЭС

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что из-за подрыва Каховской ГЭС есть угроза для Запорожской АЭС.

"Каховская ГЭС. Очередное военное преступление русских террористов. Это экоцид. Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на Юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы. Также их действия представляют угрозу для ЗАЭС", - написал Ермак в Telegram.

Глава ОП добавил, что власть работает как центральная, так и региональная. Безопасность людей сегодня – приоритет.

Зеленский и Ермак опубликовали кадры с Каховской ГЭС после подрыва, устроенного оккупантами.

Каховская ГЭС после взрыва / скриншот

Каховская ГЭС после взрыва / скриншот

Смотрите видео Офиса президента о подрыве российскими оккупанатами Каховской ГЭС:

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин подтвердил подрыв Каховской ГЭС. Он сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление.

Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

По словам Прокудина, критического уровня вода достигнет через 5 часов.

По данным СМИ, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.

РосСМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Сообщается, что Новую Каховку и прибрежные села уже подтапливает.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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