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Жданов назвал единственное условие, при котором оккупанты взорвут Каховскую ГЭС

12 ноября 2022, 15:52

Дамба Каховской ГЭС регулирует уровень воды во всем водохранилище, и если она будет разрушена, то Крым останется без воды, а это не нужно Кремлю.

Олег Жданов, Каховская ГЭС
Плотину разрушить извне практически невозможно, сказал Олег Жданов / Фото УНИАН, Википедия

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что страна-агрессор Россия не пойдет на подрыв Каховской ГЭС. Единственный вариант, когда Кремль может решиться на это – когда ВСУ установят украинский флаг на въезде на Крымский мост.

"Дамба Каховской ГЭС регулирует уровень воды во всем водохранилище, и если она будет разрушена, то Крым останется без воды. Наполнение Северо-Крымского канала осуществляется за счет уровня воды, который держит Каховская ГЭС. Восстановить подачу воды в Крым можно будет только с восстановлением самой плотины", - сказал Жданов в интервью Главреду.

По его словам, плотину разрушить извне практически невозможно. Нужен очень массированный ракетно-бомбовый удар. Второй вариант – ее можно подорвать изнутри.

"Кто сегодня контролирует плотину? Российская Федерация. Вспомните, что было в первую неделю марта – пустили воду в Крым. Почти сразу после начала полномасштабного наступления была разобрана наша дамба со шлюзом – и пошла вода. Они радовались и каждый день в новостях писали: "сегодня вода дошла до Крыма", "вода дошла до Джанкоя", "вода дошла до первой насосной станции" (до Джанкоя вода течет сама, а дальше идет подъем). Они радовались, урожай риса собрали... И что, они сейчас подорвут дамбу и вновь останутся без воды? Нет, конечно", - объяснил эксперт.

Угроза подрыва Россией Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский 20 октября заявил, что Киев располагает информацией о планах страны-агрессора России по подрыву дамбы Каховской ГЭС. По словам главы государства, оккупанты готовят теракт, вследствие которого могут пострадать сотни тысяч человек. Если захватчики на это пойдут, в зоне затопления рискуют оказаться 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что Россия, вероятно, попытается устроить подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции. Цель оккупантов – прикрыть свое отступление с Херсонской области и создать в регионе буферную зону.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия заминировала Каховскую ГЭС еще в апреле.

Если произойдет ее подрыв оккупантами, случится экологическая катастрофа. Может затопить левобережье Херсонщины. По мнению Буданова, россияне вряд ли пойдут на такой шаг.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что на данный момент нет оснований полагать, что российские оккупанты взорвут Каховскую гидроэлектростанцию. На станции пока нет достаточного количества взрывчатки.

Другие новости:

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