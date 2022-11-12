Жданов назвал единственное условие, при котором оккупанты взорвут Каховскую ГЭС

Плотину разрушить извне практически невозможно, сказал Олег Жданов / Фото УНИАН, Википедия

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что страна-агрессор Россия не пойдет на подрыв Каховской ГЭС. Единственный вариант, когда Кремль может решиться на это – когда ВСУ установят украинский флаг на въезде на Крымский мост.

"Дамба Каховской ГЭС регулирует уровень воды во всем водохранилище, и если она будет разрушена, то Крым останется без воды. Наполнение Северо-Крымского канала осуществляется за счет уровня воды, который держит Каховская ГЭС. Восстановить подачу воды в Крым можно будет только с восстановлением самой плотины", - сказал Жданов в интервью Главреду.

По его словам, плотину разрушить извне практически невозможно. Нужен очень массированный ракетно-бомбовый удар. Второй вариант – ее можно подорвать изнутри.

"Кто сегодня контролирует плотину? Российская Федерация. Вспомните, что было в первую неделю марта – пустили воду в Крым. Почти сразу после начала полномасштабного наступления была разобрана наша дамба со шлюзом – и пошла вода. Они радовались и каждый день в новостях писали: "сегодня вода дошла до Крыма", "вода дошла до Джанкоя", "вода дошла до первой насосной станции" (до Джанкоя вода течет сама, а дальше идет подъем). Они радовались, урожай риса собрали... И что, они сейчас подорвут дамбу и вновь останутся без воды? Нет, конечно", - объяснил эксперт.

Угроза подрыва Россией Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский 20 октября заявил, что Киев располагает информацией о планах страны-агрессора России по подрыву дамбы Каховской ГЭС. По словам главы государства, оккупанты готовят теракт, вследствие которого могут пострадать сотни тысяч человек. Если захватчики на это пойдут, в зоне затопления рискуют оказаться 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что Россия, вероятно, попытается устроить подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции. Цель оккупантов – прикрыть свое отступление с Херсонской области и создать в регионе буферную зону.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия заминировала Каховскую ГЭС еще в апреле.

Если произойдет ее подрыв оккупантами, случится экологическая катастрофа. Может затопить левобережье Херсонщины. По мнению Буданова, россияне вряд ли пойдут на такой шаг.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что на данный момент нет оснований полагать, что российские оккупанты взорвут Каховскую гидроэлектростанцию. На станции пока нет достаточного количества взрывчатки.

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