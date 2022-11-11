Жданов – об успехах на юге: Николаев вздохнет спокойнее, а Херсон будет под постоянными обстрелами

Потеря Херсона грозит стать катастрофой для Путина, считает полковник запаса Жданов / Коллаж Reuters, Главред, Telegram

Херсон – единственный областной центр, который Россия смогла оккупировать за время полномасштабной войны против Украины, – был освобожден Вооруженными силами Украины. Это стало неожиданностью на фоне многочисленных заявлений о том, что разговоры Шойгу и Суровикина об отводе российских войск – это ловушка для ВСУ, а также прогнозов о том, что Херсон будет освобожден не ранее чем через месяц.

Тем не менее, в Херсоне вновь развеваются украинские флаги, а все правобережье Херсонской области постепенно переходит под контроль украинской армии.

Россия вывела 40-тысячную группировку войск и технику на левый берег Днепра в Херсонской области. Свой очередной провал в этой войне российское руководство объяснило желанием сохранить жизни своих солдат.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, почему не оправдались пессимистичные прогнозы о сроках освобождения Херсона, что теперь ждет город, каковые перспективы освобождения левого берега Херсонской области, как усилит позиции ВСУ возвращение контроля над этой территорией, а также возможны ли переговоры с Россией после успехов украинских войск на юге.

Почему вопреки всем прогнозам об освобождении Херсона, как минимум, через месяц ВСУ так быстро вошли в город?

Видимо, российские войска ушли раньше. Похоже, в Херсоне был реализован тот же сценарий, что и на харьковском направлении: основная часть войск спокойно, в плановом порядке с техникой и вооружением просто ушла, оставив только какие-то арьергардные отряды, которые оказывали нам сопротивление и прикрывали отход российских войск. Ну, а мы опять у разбитого корыта.

С одной стороны, оправдана эйфория победы – мы освободили Херсон и правый берег Херсонской области. Разве что где-то еще добивают остатки российских войск. Но с другой – вся 40-тысячная группировка российских войск, что была на правобережье Херсонщины и в Херсоне, где-то сейчас всплывет на другом направлении.

Какое направление это может быть?

Тут даже к гадалке не нужно ходить – на донецком направлении. Под Бахмутом творится кромешный ад. Противник хочет прорвать нашу оборону и взять Славянск. Поэтому, скорее всего, они будут там.

Второй поход на Киев совместно с белорусами Россия не может готовить?

Нет. Им сейчас не до Киева.

Второй поход на Киев может быть, если противник сформирует отдельную группировку в Беларуси численностью не менее 30-40 тысяч. Только в этом случае мы сможем говорить о вероятности такого похода.

Сейчас у противника вопиющая ситуация на донецком направлении. Российские войска не могут выполнить политическую и экономическую задачу – взять хотя бы Славянск. Дальше Славянска они, может быть, даже не пойдут. Но Славянск им нужен кровь из носу, потому что это вода в Донецк. Они не перезимуют в Донецке без воды.

То есть, получается, что Россия сначала вывела свои войска с правобережья Херсонщины и из Херсона, а уже потом Шойгу дал команду об их отводе?

Да, именно так. Противник нас переиграл: сначала вывел войска и технику, а потом устроил весь этот спектакль с отводом войск. Мы пришли, а войск – нет.

Подтверждением моих слов является тот факт, что россияне подорвали все мосты. Это показатель того, что войск там практически не оставалось. Сейчас на правобережье лишь остатки, которые плывут на лодках. А где 40 тысяч с танками и артиллерией? Уже, наверное, идут в колоннах на Донецк.

Сколько может длиться зачистка Херсона? Когда мы сможем с уверенностью сказать, что Херсон полностью освобожден и все под контролем?

Думаю, зачистка города может занять трое-четверо суток. Пока до последнего дома, до последнего подвала дойдут...

Зачистка всего правобережья займет до недели.

А что теперь ждет Херсон? Ведь его все равно нельзя назвать безопасным городом – теперь, наверняка, будут артиллерийские дуэли через Днепр.

Да. Теперь Николаеву будет легче, потому что, кроме ракет и "Шахидов", туда ничего не достанет, в том числе не дотянется туда и реактивная российская артиллерия.

А вот Херсон теперь становится прифронтовым городом. Потому не стоит пока торопиться возвращаться в Херсон тем, кто оттуда уезжал. Россияне не упустят возможности обстреливать город.

Неоднократно высказывались опасения, что после отвода войск из Херсона россияне могут оставить в городе множество ловушек. Что это может быть, какие сюрпризы там могут ждать украинские войска? Актуальна ли эта угроза?

Конечно. Если зачистка Херсона может занять до недели, то разминирование города займет месяцы.

Главными неприятными сюрпризами будут большие заминированные площади. А в условиях городской застройки процесс разминирования усложнен. Нам же предстоит разминировать не просто какие-то площади, а дома. Допустим, вполне могут быть заминированы высотные дома, если россияне устраивали в них огневые точки – там могут быть мины-ловушки и прочие сюрпризы. То есть предстоит проверить все этажи, пройтись по домам, административным зданиям. Даже заглянуть в канализационные люки – известно, что россияне их заваривали и, скорее всего, что-то минировали.

Вы говорите, что Николаев теперь вздохнет свободнее...

Не совсем, ракеты же будут долетать. Николаев до этого жил, как Харьков. Вспомните, какая была ситуация в Харькове, когда до него доставала российская артиллерия. Харьков просто горел. День и ночь были обстрелы, обстрелы, обстрелы...

Теперь в Николаеве будет тише. Остаются теперь только российские ракеты и дроны-камикадзе. Теперь это все перемещается на Херсон.

Да, но я хотела спросить о другом – где, помимо Николаева, теперь будет спокойнее? Например, на запорожском направлении?

На запорожском направлении нашим войскам действительно станет немного проще после освобождения Херсона, потому что мы полностью отсекаем снабжение запорожской группировки войск противника от юга. То есть из Крыма снабжение поступать более не будет. Теперь мы можем держать под огневым контролем всю территорию, включая Мелитополь. Эту ветку мы будем контролировать.

Но на самой линии фронта российские войска ведут фортификационные работы по оборудованию линии обороны. И войска, освободившиеся с правого берега Херсонской области, судя по тому, что они ушли оттуда все, без особых потерь, частично могут быть переброшены и на запорожское направление – чтобы не допустить попытки прорыва нашими войсками.

Вообще, вырисовывается весьма странная ситуация. Главред на днях записывал интервью с начштаба Украинской добровольческой армии Сергеем Ильницким, который как раз находился под Херсоном. И, по его словам, не было признаков отвода российских войск. В принципе, об этом говорил и советник главы ОПУ Михаил Подоляк после команды Шойгу. Отсюда были и более пессимистичные прогнозы о сроках освобождения Херсона – никто не говорил, что это случится так быстро. Когда россияне успели вывести свои войска? Как?

Скорее всего, мы опять дали уйти россиянам. Как и на харьковском направлении, где мы никого не поймали. Хотя там под Изюмом было 12 тысяч, полнокровная дивизия с танками. А что мы? Захватили десять танков и пять самоходок, и все.

Под Херсоном, похоже, будет то же самое. Иначе где эти 40 тысяч на броне, которые там нас громили столько дней?

А что далее ждет левобережье Херсонской области? Каковы перспективы его освобождения? Насколько сложная операция по освобождению предстоит там нашим вооруженным силам?

Об этом сложно давать какие-либо прогнозы. Форсировать Днепр мы не будем – нас там просто утопят. Поэтому, если освобождать левобережную часть Херсонской области вместе с Запорожской областью, то только вдоль Днепра. А это значит, что нужно готовить группировку войск для прорыва линии фронта в районе Запорожья. Другого пути нет.

С правого берега Днепра можно будет только поддержать огнем.

Но все это случится не завтра, и не послезавтра.

Для чего оккупационные власти весьма настойчиво проводили эвакуацию гражданского населения из Херсона? Не связано ли это с тем, что Россия может готовиться к применению какого-то мощного оружия, в частности, массового поражения?

Нет, не думаю. Вероятность применения оружия массового поражения, на мой взгляд, сегодня практически на нулевом уровне. После заявлений всех мировых лидеров ведущих стран у Путина должно сложиться четкое понимание того, что превентивный удар в этом случае будет нанесен лично по нему. Об этом четко сказали – бить будут по российским центрам принятия решений, то есть по Путину.

Кроме того, не думаю, что Путин готов умереть. Хоть он и говорил, что все сдохнут, а россияне попадут в рай. Не похоже, что он или его окружение готовы сегодня отправиться в рай – они еще хотят потратить хотя бы часть тех денег, которые наворовали за эти годы.

Зачем тогда были разговоры россиян, например, о том, что якобы Украина готовит "грязную бомбу"? Зачем раздувалась эта история? МАГАТЭ в ней вроде поставило точку, но тем не менее…

У кого что болит, тот о том и говорит. Российская Федерация заранее пыталась переложить вину на Украину. Она понимала, что сегодня нельзя просто достать из кармана ядерную бомбу и бросить в кого-то, ведь все будут понимать, кто это сделал, откуда ее бросили, где ее взяли и т.д. Поэтому была придумана легенда о "грязной бомбе".

Как "грязной бомбой", допустим, можно было бы воспользоваться теми же ядерными отходами, которые находятся на территории атомной станции, той же ЗАЭС. Такие отходы хранятся на атомных электростанциях до определенного времени или до накопления определенного объема. А потом они централизовано вывозятся. Поэтому в России и придумали эту легенду с "грязной бомбой".

Все это было попыткой России шантажировать Запад, поскольку РФ нужно перемирие. Кстати, Захарова проговорилась (она у них, как я понимаю, самое слабое звено – постоянно выдает все государственные тайны). Она сказала, что Россия готова к переговорам, но с учетом реалий сегодняшнего дня. А реалии сегодняшнего дня – это линия фронта на территории Украины.

Еще уточнение по поводу "грязной бомбы". Может ли она быть применена Россией на Херсонщине?

На сегодняшний день, согласно Конституции РФ, Херсон – это Россия (они же провели там референдум). Или что, снова будут переписывать Конституцию, только теперь уже молча и без референдума? Или референдум опять проведут заочно, чтобы Херсон вышел из состава РФ?

Веду к тому, что Россия вряд ли применит на Херсонщине "грязную бомбу".

К тому же и российские войска не так далеко уходят от правого берега Херсонской области – они же займут оборону по левому берегу Днепра.

Кроме того, та радиация, которая попадет в Черное море после применения такой бомбы, пойдет в Крым. Воды Днепра впадают в Черное море, доходят до побережья Крыма, омывают полуостров с западной стороны. А там – Евпатория, Севастополь и т.д. Потому от такого шага больше пострадают сами россияне.

Как вы оцениваете вероятность подрыва дамбы Каховской ГЭС? При каких условиях российские войска пойдут на такой шаг и что это даст?

Ни при каких. Единственный вариант, когда Россия может решиться на это – когда мы установим украинский флаг на въезде на Крымский мост.

Дамба Каховской ГЭС регулирует уровень воды во всем водохранилище, и если она будет разрушена, то Крым останется без воды. Наполнение Северо-Крымского канала осуществляется за счет уровня воды, который держит Каховская ГЭС. Восстановить подачу воды в Крым можно будет только с восстановлением самой плотины.

Плюс плотину разрушить извне практически невозможно. Нужен очень массированный ракетно-бомбовый удар. Либо – ее можно подорвать изнутри.

Кто сегодня контролирует плотину? Российская Федерация.

Вспомните, что было в первую неделю марта – пустили воду в Крым. Почти сразу после начала полномасштабного наступления была разобрана наша дамба со шлюзом – и пошла вода. Они радовались и каждый день в новостях писали: "сегодня вода дошла до Крыма", "вода дошла до Джанкоя", "вода дошла до первой насосной станции" (до Джанкоя вода течет сама, а дальше идет подъем). Они радовались, урожай риса собрали... И что, они сейчас подорвут дамбу и вновь останутся без воды? Нет, конечно.

Была ли гибель херсонского гауляйтера Стремоусова на фоне всех последних событий случайностью? Вообще, верите ли вы, что он погиб, учитывая, что тела никто не видел, ни на одном фото нет и намека на него, много нестыковок?

У меня две версии. Первая – а был ли мальчик, то есть а было ли убийство. Вполне допускаю, что это была инсценировка. Тем более, что Стремоусов понимал, к чему все идет.

Вторая – если убийство и было, то в этом в первую очередь была заинтересована Российская Федерация, потому что через Стремоусова оккупационные власти могли проворачивать финансовые операции, связанные с Херсоном. Он там был главным гауляйтером, именно через него проходили те деньги, которые выделялись российским правительством для оккупационных властей. А так, концы в воду, зачистка хвостов – как угодно это можно назвать. Поэтому россиянам было выгоднее всего его убрать.

Может быть, Стремоусов сам сымитировал свою смерть, чтобы не быть ликвидированным спецслужбами России. Удастся ли ему долго бегать – трудно сказать.

Какие последствия для России будет иметь потеря Херсона и правобережья и какие перспективы это откроет для нас?

Это будет иметь довольно серьезные последствия, можно даже сказать, катастрофические. Они будут многогранными.

Во-первых, элита вокруг Путина поймет, что армия РФ не в состоянии выполнять политические задачи. Единственный областной центр, который был взят Россией, все равно пришлось сдать.

Во-вторых, это подорвет веру общества в вождя. Как говорил Шерхан в "Маугли", "Акела промахнулся". Это действительно так, и это уже не перебить ничем. Все это прекрасно понимают.

В-третьих, подорвана вера в российских военных, в способность российской армии добиваться успеха в этой войне. Если провал харьковской операции они как-то еще смогли размазать, то здесь будет сложнее.

Западные издания пару дней назад заговорили о том, что после деоккупации Херсона США считают возможным начало переговоров с Россией. Насколько приемлемыми для Украины вы считаете переговоры с таких позиций, чем они могут закончиться?

Такие переговоры закончатся для нас катастрофой, если мы ввяжемся в переговорный процесс. Потому что это будет еще одна отложенная война. Только третья война будет еще хуже, чем вторая – еще кровавее и еще страшнее.

Единственная допустимая переговорная позиция озвучена президентом Зеленским, и она предусматривает полный вывод российских войск. А дальше уже можно обсуждать вопросы репараций, выдачи военных преступников и т.д. Но первое – это восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. До этого ни о каких переговорах и речи быть не может.

Даже под давлением США? Ведь Штаты могут просто пресечь поставки вооружений или сократить их.

Дело в том, что Штаты не могут пресечь поставки вооружений. Ведь если сейчас Украина сядет за стол переговоров, это будет считаться проигрышем Запада. Значит, Путин добился своего, сохранил место на мировом политическом олимпе, останется на одной лавочке с Байденом и Си, заставит их считаться с ним. Это не соответствует стратегическим и геополитическим целям этой войны, которые ставят перед собой США.