До нового года РФ не сдаст Херсон, слова об отводе войск являются ловушкой – начштаба УДА Ильницкий

Отвод войск из Херсона уничтожит Россию в глазах ее собственных граждан и мира, считает Ильницкий / Коллаж Reuters, Людмила Денисова, пресс-служба УДА

На Херсонщине становится все горячее. Министр обороны РФ Шойгу дал команду отвести российские войска с правого берега Херсонской области на левый и "организовать оборонительный рубеж по реке Днепр". Этому заявлению предшествовал подрыв нескольких мостов на оккупированной части Херсонщины и исчезновение российских флагов со всех зданий в Херсоне. До того оккупанты успели вывезти из города свои штабы, "власть" и все, что сочли ценным.

Впрочем, в Украине не спешат радоваться, ведь, как заявил советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, пока нет признаков, что Россия действительно решила оставить Херсон без боя. А руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что это "постановочное шоу" россиян, поскольку они создали рубежи обороны под Херсоном, а регулярные российские войска находятся на местах и готовы держать оборону.

Начальник штаба Украинской добровольческой армии, руководитель Движения Сопротивления Юг УДА полковник в отставке Сергей Ильницкий ("Сокол"), который в момент разговора был в 30 км от Херсона, в интервью Главреду рассказал, можно ли верить заявлениям россиян об отводе их войск с правобережья Херсонщины, каковы перспективы освобождения Херсона, а также какие ловушки россияне готовят для украинских войск. Кроме того, он оценил вероятные последствия потери Херсона для России и возможности, которые откроются перед нашими войсками.

Учитывая команду Шойгу об уходе ВС РФ с правого берега Днепра на Херсонщине, действительно ли, с вашей точки зрения, россияне так просто оставят правобережья Херсонской области и, соответственно, Херсон? Или это блеф и шоу?

Я не верю в "жест доброй воли" или сдачу россиянами Херсона. Но давать прогноз о том, как все будет на самом деле, неправильно. У командования Вооруженных сил Украины есть разведданные разного характера, но и оно сейчас такого прогноза не даст.

Убежден, что добровольная сдача Херсона не состоится. Хотя, с точки зрения российских войск, это был бы логичный шаг, ведь коммуникации разорваны, и обеспечивать их группировку на правом берегу очень сложно. Впрочем, такой шаг морально уничтожил бы Россию в глазах и своих собственных граждан, и мира. Хотя миф о второй сильнейшей армии мира и так уже разрушен.

А каким тогда может быть план россиян? Заманить ВСУ в Херсон и устроить огневой вал?

Враг подготовил очень много ловушек, поэтому не надо вестись на то, что говорят СМИ или россияне.

Замечаете ли вы, находясь сейчас на Херсонщине, движения врага, которые могли бы свидетельствовать о том, что отход российских войск может произойти?

Я замечаю движения украинских сил... Но об этом не стоит говорить.

Является ли, с вашей точки зрения, случайной гибель Стремоусова? Да еще и на фоне таких событий…

Представления не имею, кто это такой и что с ним произошло. Впрочем, скажу одно: движение сопротивления на оккупированных территориях действительно существует, а потому ничего случайного там не происходит.

9 ноября на оккупированной части Херсонской области взорваны несколько мостов: Дарьевский, Тягинский и прочие. О чем свидетельствует этот "мостопад", кому он на руку?

Все эти мосты и ранее регулярно уничтожались нашей артиллерией, чтобы разрушить логистику врага и помешать переброске личного состава, военной техники и боекомплектов с левого на правый берег Днепра в Херсонской области. Это плановые действия, которые нам помогали. Ведь когда мосты были целы, россияне постоянно подвозили боекомплект, поэтому сохранялась большая плотность обстрелов противником наших позиций, а после разрушения мостов ситуация менялась, потому что противник начинал испытывать нехватку боекомплектов.

Но на этот раз, судя по тому, что писали российские военные корреспонденты, российские войска сами взорвали по крайней мере часть этих мостов. Получается, они сделали это сразу после того, как вывезли из Херсона свою "власть" и все ценное на левый берег. Отсюда и вопрос – зачем это русским?

Уничтожение мостов должно затруднить продвижение украинских войск вперед и помешать наступательным действиям в Херсонской области.

Отход на левый берег – это вполне логичный шаг, потому что врагу на правом берегу не хватает топлива, боекомплектов и личного состава. Поэтому русские были вынуждены отступать на ту территорию, где налаженная логистика позволяет им обеспечить свои войска всем необходимым. И, конечно, противник будет максимально разрушать за собой мосты, чтобы не дать ВСУ и другим военным формированиям двигаться вперед.

Насколько я понимаю, на правом берегу и в самом Херсоне еще осталась немалая часть российских войск, и теперь у них отрезаны пути отхода к своим на левый берег. Россияне сознательно оставили своих?

Нет, это не так. Ведь логистика – это не только мосты, но и переправы. Есть специальные службы, которые достаточно быстро наводят переправы, чтобы можно было отвести при необходимости личный состав и технику. Это обычная практика вооруженных сил всех стран. Если нет переправы с одного берега реки на другой – ее наводят.

В этот же день, 9 ноября, в Херсоне исчезли почти все российские флаги, о чем еще в первой половине дня сообщали российские военные корреспонденты. Было ли это свидетельством того, что россияне таки решились на новый "жест доброй воли"?

На Херсонщине будет много ловушек. Россияне хотят создать видимость, что российских войск в Херсоне или на правобережье Херсонской области нет, но это как раз и может стать ловушкой. У нас есть разведывательные подразделения и партизанские движения в Херсоне и области, которые смогут проверить и дать более корректную информацию.

А писать и говорить россияне могут что угодно. Это просто информационный мусор, который вбрасывается в том числе для дезинформации.

В Херсоне однозначно до сих пор есть российские войска. Скажу больше, на Херсонщине сейчас наиболее боеспособные части российской армии, кадровые военные, десантники. Мобилизованных на правобережье не было и нет, их сейчас сгоняют на другие направления. Поэтому все не так безоблачно, как кажется и как пишут российские паблики.

Вы сказали о возможности ловушек для украинских войск. Какого рода ловушки это могут быть?

Прежде всего, очень велики масштабы заминированной территории. А Херсонская область не так проста для прохождения: там чрезвычайно много различных водных артерий, каналов, которые не позволяют свободно продвигаться нашим войскам, да и технике там пройти очень сложно. А остальная территория, где можно пройти, заминирована.

Россияне хорошо подготовили там позиции, потому что имели возможность это делать в течение последних восьми месяцев. И они могут завести нас в ловушку.

Чем Херсон является важным для России? Если российские войска теряют контроль над городом, насколько это ослабит их позиции?

Херсон – единственный областной центр, который России удалось оккупировать с 24 февраля. Это было одно из направлений, откуда начиналось широкомасштабное наступление России.

Контроль над Херсоном открывает путь и на запорожское направление, и на Крым. Поэтому России так важно удержаться там.

Именно поэтому может быть много ловушек, в которые важно не попасть, не поддаться и преждевременно не двинуться вперед.

Такие настойчивые попытки россиян вывезти гражданское население из Херсона вызвали подозрение, что это город Россия собралась ровнять с землей, как, например, Мариуполь, или устроить подрыв Каховской плотины. Насколько эти подозрения обоснованы? Если ту же плотину разрушат, какими будут последствия и для нас, и для противника?

Возможный подрыв плотины для нас негативных последствий не будет, потому что правый берег выше левого. Более того, подрыв плотины будет даже на пользу нам, потому что в таком случае будет подтоплен левый берег, где находится военная техника и личный состав противника. Левобережье Херсонщины не будет затоплено полностью, настолько, чтобы представлять угрозу для населения, но военной технике будет трудно двигаться. Поэтому подрыв Каховской ГЭС будет нам только на руку.

Что касается риска разрушения Херсона – это война. На примере Мариуполя мы видели, как война может разрушить целые города. Поэтому вполне может случиться, что и Херсон подвергается разрушениям.

Кроме того, за время полномасштабного вторжения России мы узнали, что наиболее масштабных разрушений наносит артиллерия – у нас идет война артиллерий. Если ВСУ нужно будет уничтожить врага в городе, он будет уничтожен. А города мы отстроим.

Зачем тогда россиянам требовалась эвакуация гражданского населения из Херсона?

Это не была принудительная эвакуация. Оккупационная власть лишь выразила пожелание, порекомендовала людям выехать из Херсона. А люди сами принимали решение – оставаться в городе или нет. Например, в Мариуполе никто никого не заставлял покинуть город, но тот, кто имел возможность и видел потребность уехать, уехали.

Оккупанты объясняли эти свои действия угрозой подрыва Каховской ГЭС…

Подчеркиваю, правому берегу Херсонщины, а, следовательно, и самому Херсону, в случае подрыва Каховской плотины ничего не угрожает.

Это создаст проблемы левом берегу Херсонщины, где находится большинство российских штабов, военной техники и личного состава.

И куда вывезли часть наших людей…

Да, но ведь не будет волны цунами, которая заберет жизни людей.

К чему были разговоры россиян о "грязной бомбе"? По-вашему, они могут прибегнуть к ее применению, в частности, на Херсонщине? Вообще, как вы оцениваете вероятность нанесения тактического ядерного удара Россией?

Думаю, это лишь блеф России. Она вряд ли применит "грязную бомбу" или такого рода оружие. Потому что последствия будут страшными для всего мира, в первую очередь, для самих россиян.

Изменит ли это ход войны в пользу России?

Нет. Наоборот, тогда усилятся санкции против России и увеличится поддержка Украины Западом.

Ваши оптимистичные и пессимистичные прогнозы относительно того, когда Херсон и Херсонщина в целом могут быть освобождены?

Не думаю, что россияне добровольно сдадут Херсон в ближайшее время, до нового года. Мне кажется, что Россия не готова отдавать Херсон.

Итальянская газета "La Repubblica" на днях написала, что США якобы видят перспективу переговоров с Россией после деоккупации Херсона. Насколько приемлемым для Украины является такой вариант, может ли на таких переговорах быть достигнута договоренность, которая полностью устроит Киев?

Мне трудно комментировать политическую составляющую и приемлемость тех или иных переговоров.

Впрочем, как известно, Зеленский выдвинул России пять очень правильных условий, которые она должна выполнить, и только после того станут возможными любые переговоры. Среди этих условий – деокупация всех оккупированных территорий, в том числе Крыма, а также обещание Москвы, что это не повторится (этот пункт России будет труднее всего выполнить). Все эти условия устраивают каждого украинца.

Думаете, США не могут принудить Украину к переговорам с Россией?

Нет. Потому что есть условия для переговоров. Президент не может менять подход, он должен держать свое слово. И не важно, кто будет давить – США или кто-то другой.

Наше общество согласилось с пунктами, которые сделают возможным переговоры. И другого пути я не вижу.

Но у Запада есть один очень существенный рычаг влияния и на президента, и на украинское общество – поставки техники и вооружений, без которых нам трудно будет противостоять России…

Украина уже потеряла слишком много людей, чтобы считаться с этим. Поэтому независимо от того, будут нам поставлять оружие или нет, каждый украинец будет бороться до победы.

Хочу поинтересоваться вашим видением того, когда и чем может закончиться война? Закончится ли она возвращением Украины к границам 1991 года, придется ли идти дальше, добивать врага в Москве?

Для нас, для воинов и защитников Украины, другого пути, кроме победы, нет. Мы слишком много потеряли за восемь лет, а особенно за последние девять месяцев...

Другого пути, кроме освобождения всех оккупированных Россией территорий, для нас не существует.

Как вы думаете, перебросится ли эта война на территорию России?

Нам это не нужно. Нам нужно свое, а чужого нам не надо.

Впрочем, война уже перенеслась на территорию России. Там уже идет уничтожение вражеской техники и военных баз на территории РФ. О Крыме при этом речь не идет, потому что Крым – это Украина.

Что, по-вашему, ждет Россию после этой войны? Распад, гражданская война?

Российскую Федерацию ожидает то же, что произошло в свое время с СССР – полный распад страны на самостоятельные государства, которые будут иметь своих президентов и будут свободно жить, независимо от того, что будет происходить в России и кто ею будет руководить.

В каком виде должна существовать Россия, чтобы она не представляла угрозу для Украины и мира?

Неважно, в каком виде будет Россия. Важно, как российский народ будет воспринимать все то, что натворил путинский режим. Каждый преступник должен быть наказан, а власть в России – преступная, потому должна нести ответственность за все, что сделала с Украиной и украинцами, а также со своим собственным народом. Представители нынешней российской власти будут отвечать перед гражданами своей же страны за то, что россияне вынуждены бежать в другие страны и скрываться, это позор. Придет время и россияне будут вспоминать Путина и его режим с проклятиями.