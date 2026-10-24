Отца Меган Маркл обвиняют в серьезном преступлении против детей

Томас Маркл столкнулся с очень непростым обвинением в свой адрес.

https://glavred.info/starnews/otca-megan-markl-obvinyayut-v-sereznom-prestuplenii-protiv-detey-10806698.html Ссылка скопирована

Меган Маркл может вернуться в кино / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Кратко:

Кто обнаружил материалы в коробках отца Меган

В чем его обвиняют

Вокруг семьи Меган Маркл разгорелся новый скандал после публикации сведений о письме, направленном британской полиции в 2018 году.

Как пишет Page Six, в нем отца герцогини Сассекской Томаса Маркла-старшего обвиняли в сексуальном насилии над ребенком. Автор письма также утверждал, что мужчина якобы рассказывал о поездках на Филиппины и в Таиланд с целью совершения преступлений против детей.

видео дня

По данным СМИ, обращение было адресовано специализированному подразделению лондонской полиции - Центру оценки угроз, связанных с преследованием публичных лиц (Fixated Threat Assessment Centre). Личность автора письма публично не раскрывается, а обстоятельства, изложенные в нем, пока не подтверждены судом.

Меган Маркл рассказала, когда узнала об обвинениях

23 октября Меган выступила с заявлением, в котором подтвердила, что узнала о тревожных обвинениях в адрес отца еще после своей свадьбы с принцем Гарри в мае 2018 года. По ее словам, копию письма ей передали после обращения в правоохранительные органы, а также заверили, что изложенные сведения проверяются.

Герцогиня призналась, что сообщения о нынешнем расследовании глубоко ее потрясли. Она выразила сочувствие детям, которые могли пострадать, и подчеркнула, что надеется на справедливое разбирательство.

Меган Маркл и ее отец Томас Маркл / Скриншот 7News Spotlight

Меган также объяснила, почему на протяжении многих лет не поддерживала близких отношений с отцом и не разрешала ему общаться со своими детьми - принцем Арчи и принцессой Лилибет.

По словам герцогини, ее решение было продиктовано желанием защитить детей. Она добавила, что рассчитывала на действия правоохранительных органов, которые должны обеспечивать безопасность и других семей.

Почему против Томаса Маркла ведется расследование

Новые публикации появились после сообщений о проверке в отношении 82-летнего Томаса Маркла-старшего на Филиппинах. По данным СМИ, его сын Томас Маркл-младший заявил, что обнаружил среди вещей отца большое количество материалов с изображениями сексуального насилия над детьми, после чего обратился в правоохранительные органы.

Как утверждает Томас-младший, речь могла идти о сотнях или даже тысячах изображений, обнаруженных в коробках, среди старых телефонов и других вещей. Эти сведения были опубликованы со ссылкой на его рассказ британским журналистам.

При этом наличие таких материалов, их происхождение и обстоятельства обнаружения должны быть установлены в ходе проверки. На момент публикации обвинения не были подтверждены судебным решением.

Представитель лондонской полиции сообщил СМИ, что ведомству известно о публикациях относительно письма 2018 года. По его словам, проводится внутренняя проверка, чтобы установить обстоятельства передачи документа. В полиции также заявили, что ранее не расследовали и в настоящее время не расследуют дело в отношении проживающего за пределами Великобритании мужчины в возрасте за 80 лет.

Томас Маркл отверг обвинения

Сам Томас Маркл-старший категорически отрицает обвинения. В комментарии Daily Mail он заявил, что потрясен словами сына и считает их ложью. Мужчина подчеркнул, что не совершал того, в чем его обвиняют.

Его дочь Саманта Маркл также выступила в защиту отца. Она назвала обвинения выдумкой и предположила, что конфликт может быть связан с финансовыми разногласиями между родственниками. Эти утверждения также не получили независимого подтверждения.

Меган и Гарри со своими детьми / Фото Instagram/meghan

Таким образом, публично прозвучали противоположные заявления членов семьи, а окончательные выводы должны зависеть от результатов расследования и установленных фактов.

Как скандал связан с многолетним конфликтом Меган с отцом

Отношения Меган Маркл с отцом испортились еще перед ее свадьбой с принцем Гарри в 2018 году. Томас Маркл не присутствовал на церемонии, сославшись на проблемы со здоровьем. Впоследствии семейный конфликт неоднократно становился предметом обсуждения в британской и американской прессе.

Несмотря на многолетнее отчуждение, в прошлом году Меган, по сообщениям СМИ, написала отцу после того, как ему потребовалась экстренная операция с ампутацией ноги. Содержание их переписки публично не раскрывалось.

Нынешняя история вновь привлекла внимание к причинам разрыва между отцом и дочерью. Однако ключевые обстоятельства обвинений еще предстоит установить. Меган выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, а главным приоритетом останется безопасность детей.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, что Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания из-за дорогого гардероба.

Ранее также ранее известный музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который сейчас живет в Израиле, в 72 года готовится к рождению дочери.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред