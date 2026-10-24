Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Отца Меган Маркл обвиняют в серьезном преступлении против детей

Алена Кюпели
24 октября 2026, 13:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Томас Маркл столкнулся с очень непростым обвинением в свой адрес.
Меган Маркл может вернуться в кино
Меган Маркл может вернуться в кино / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Кратко:

  • Кто обнаружил материалы в коробках отца Меган
  • В чем его обвиняют

Вокруг семьи Меган Маркл разгорелся новый скандал после публикации сведений о письме, направленном британской полиции в 2018 году.

Как пишет Page Six, в нем отца герцогини Сассекской Томаса Маркла-старшего обвиняли в сексуальном насилии над ребенком. Автор письма также утверждал, что мужчина якобы рассказывал о поездках на Филиппины и в Таиланд с целью совершения преступлений против детей.

видео дня

По данным СМИ, обращение было адресовано специализированному подразделению лондонской полиции - Центру оценки угроз, связанных с преследованием публичных лиц (Fixated Threat Assessment Centre). Личность автора письма публично не раскрывается, а обстоятельства, изложенные в нем, пока не подтверждены судом.

Меган Маркл рассказала, когда узнала об обвинениях

23 октября Меган выступила с заявлением, в котором подтвердила, что узнала о тревожных обвинениях в адрес отца еще после своей свадьбы с принцем Гарри в мае 2018 года. По ее словам, копию письма ей передали после обращения в правоохранительные органы, а также заверили, что изложенные сведения проверяются.

Герцогиня призналась, что сообщения о нынешнем расследовании глубоко ее потрясли. Она выразила сочувствие детям, которые могли пострадать, и подчеркнула, что надеется на справедливое разбирательство.

Меган Маркл, Томас Маркл
Меган Маркл и ее отец Томас Маркл / Скриншот 7News Spotlight

Меган также объяснила, почему на протяжении многих лет не поддерживала близких отношений с отцом и не разрешала ему общаться со своими детьми - принцем Арчи и принцессой Лилибет.

По словам герцогини, ее решение было продиктовано желанием защитить детей. Она добавила, что рассчитывала на действия правоохранительных органов, которые должны обеспечивать безопасность и других семей.

Почему против Томаса Маркла ведется расследование

Новые публикации появились после сообщений о проверке в отношении 82-летнего Томаса Маркла-старшего на Филиппинах. По данным СМИ, его сын Томас Маркл-младший заявил, что обнаружил среди вещей отца большое количество материалов с изображениями сексуального насилия над детьми, после чего обратился в правоохранительные органы.

Как утверждает Томас-младший, речь могла идти о сотнях или даже тысячах изображений, обнаруженных в коробках, среди старых телефонов и других вещей. Эти сведения были опубликованы со ссылкой на его рассказ британским журналистам.

При этом наличие таких материалов, их происхождение и обстоятельства обнаружения должны быть установлены в ходе проверки. На момент публикации обвинения не были подтверждены судебным решением.

Представитель лондонской полиции сообщил СМИ, что ведомству известно о публикациях относительно письма 2018 года. По его словам, проводится внутренняя проверка, чтобы установить обстоятельства передачи документа. В полиции также заявили, что ранее не расследовали и в настоящее время не расследуют дело в отношении проживающего за пределами Великобритании мужчины в возрасте за 80 лет.

Томас Маркл отверг обвинения

Сам Томас Маркл-старший категорически отрицает обвинения. В комментарии Daily Mail он заявил, что потрясен словами сына и считает их ложью. Мужчина подчеркнул, что не совершал того, в чем его обвиняют.

Его дочь Саманта Маркл также выступила в защиту отца. Она назвала обвинения выдумкой и предположила, что конфликт может быть связан с финансовыми разногласиями между родственниками. Эти утверждения также не получили независимого подтверждения.

Меган и Гарри со своими детьми
Меган и Гарри со своими детьми / Фото Instagram/meghan

Таким образом, публично прозвучали противоположные заявления членов семьи, а окончательные выводы должны зависеть от результатов расследования и установленных фактов.

Как скандал связан с многолетним конфликтом Меган с отцом

Отношения Меган Маркл с отцом испортились еще перед ее свадьбой с принцем Гарри в 2018 году. Томас Маркл не присутствовал на церемонии, сославшись на проблемы со здоровьем. Впоследствии семейный конфликт неоднократно становился предметом обсуждения в британской и американской прессе.

Несмотря на многолетнее отчуждение, в прошлом году Меган, по сообщениям СМИ, написала отцу после того, как ему потребовалась экстренная операция с ампутацией ноги. Содержание их переписки публично не раскрывалось.

Нынешняя история вновь привлекла внимание к причинам разрыва между отцом и дочерью. Однако ключевые обстоятельства обвинений еще предстоит установить. Меган выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, а главным приоритетом останется безопасность детей.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, что Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания из-за дорогого гардероба.

Ранее также ранее известный музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который сейчас живет в Израиле, в 72 года готовится к рождению дочери.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Меган Маркл новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Бронь останется не у всех: в Украине готовят изменения правил мобилизации, перечень

Бронь останется не у всех: в Украине готовят изменения правил мобилизации, перечень

13:28Аналитика
Под ударом производство ракет и самолет: ВСУ поразили три важные цели в РФ

Под ударом производство ракет и самолет: ВСУ поразили три важные цели в РФ

12:51Война
Starlink возобновил работу на высоких скоростях свыше 400 км/ч — Минобороны

Starlink возобновил работу на высоких скоростях свыше 400 км/ч — Минобороны

11:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Последние новости

14:24

Леггинсы вернулись в моду: с чем их носить осенью 2026

14:14

Зачем натирать мебель грецким орехом: простой домашний лайфхак

14:10

Цены взлетели на 32%: в Украине дорожает один овощ на фоне дефицита

13:42

"Киев — это дома": Подкопаева вернулась в Украину из США

13:31

Урожай малины будет вдвое больше: что нужно сделать с кустами до конца октябряВидео

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в УкраинеДизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине
13:28

Бронь останется не у всех: в Украине готовят изменения правил мобилизации, перечень

13:26

Отца Меган Маркл обвиняют в серьезном преступлении против детей

13:10

Любовь, деньги и крутые повороты: Водолеев ждет судьбоносный ноябрь 2026Видео

13:05

"Хвалят учителя": Могилевская показала младшую дочь и похвасталась ее успехом

Реклама
12:52

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Тельцам - роскошь, Львам - встреча

12:51

Под ударом производство ракет и самолет: ВСУ поразили три важные цели в РФ

12:30

Куда пропала Алена Винницкая: ушла из "ВИА Гры", поссорилась с Меладзе и чем занята сейчасВидео

12:16

Кому Уран готовит большой сюрприз на работе и в здоровье: гороскоп на ноябрь 2026Видео

11:59

Возможен ли дефицит бензина и дизеля в Украине: названы главные риски

11:55

Китайский гороскоп на завтра, 25 октября: Драконам - рост, Тиграм - оптимизм

11:46

Когда переводить часы на зимнее время в 2026 году: украинцев предупредили о нюансе

11:16

Цветные полоски на шинах сбивают водителей с толку: что они означаютВидео

11:09

Starlink возобновил работу на высоких скоростях свыше 400 км/ч — Минобороны

10:52

Alyona Alyona уменьшила желудок ради похудения: "Отказывалась от этой операции"Видео

10:49

"Нас съедят": Зеленский сделал громкие заявления о заморозке войны и поддержке СШАВидео

Реклама
10:34

Донбасса Путину мало: в ISW назвали реальные территориальные аппетиты Кремля

10:10

"Должен присоединиться к армии": победитель "Танцев со звездами" мобилизировался

10:00

Герус призвал инвесторов сообщать о препятствиях для строительства генерирующих мощностей в Киеве

09:47

Как удалить жир со стен без лишних усилий: хитрый трюк с обычным хлебомВидео

09:43

Затворница Ротару публично обратилась к мужу на русском языке — что она сказала

09:34

"Я не играю в игры": Зеленский рассказал, какие у него отношения с Трампом

09:02

Донбасс - территория, из-за которой продолжается война: Рубио заявил об уступках

09:01

Пошлины 200% против Киева и Москвы: Трамп озвучил новую идею завершения войны

08:34

Атака на Тольятти в РФ: дроны поразили завод сырья для ракетного топлива

08:10

Путин фактически "послал" Трампа: Тышкевич о том, как Кремль теряет инициативумнение

07:51

Зеленский заявил о готовности к сделке с РФ и назвал красную линию Киева

05:31

Пять необычных украинских слов, которые удивят даже тех, кто хорошо знает язык

05:11

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

04:27

Налет в унитазе исчезнет за час — что нужно налить внутрь

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скейтбордиста за 58 с

03:33

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

03:00

Черная полоса заканчивается: четырем знакам зодиака вскоре очень повезет

23 октября, пятница
23:02

Октябрь – последнее удачное время: какие растения посадить, чтобы сад расцвел весной

22:41

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

21:57

"Второй шанс жить": известный певец объяснил, почему три года прожил в Польше

Реклама
21:56

Не придется тереть часами: как легко удалить пригоревшую грязь со дна духовки

21:08

Всего две капли на бутылку воды: простой способ избавиться от разводов на зеркале

20:55

Зеленский назвал место и сроки трехсторонней встречи в Абу-Даби

20:09

Свет будут отключать до 8 часов: какие графики введут в Украине 24 октября

20:02

Сеяр Куршутов выиграл судебный процесс против Георгия Туки по делу о защите репутации

19:39

Гороскоп с 26 октября по 1 ноября: Тельцам — любовь, Скорпионам — перемены

19:28

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

19:14

Зачем клали кирпич в бачок унитаза: старый секрет экономии

19:10

Трамп готовит новый удар по Ирану: Невзлин назвал дату, когда начнется войнамнение

19:05

"Нашла подружку": звезда "Дизель шоу" рассказала об отношениях с Лилией Ребрик

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять