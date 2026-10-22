Меган Маркл вышла в образе за 36 тысяч долларов: траты вызвали вопросы

Маркл встретилась с лауреатом Нобелевской премии мира Малалой Юсуфзай.

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Таблоиды оценили лук Меган Маркл / Коллаж Главред, фото Instagram/meghan

Кратко:

Что на себя надела Меган Маркл

Почему ее критикуют за дорогие вещи

Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания из-за дорогого гардероба.

По данным Radaronline, во время визита в Лондон герцогиня Сассекская появилась у отеля Claridge’s в дизайнерской одежде и аксессуарах общей стоимостью около 36 тысяч долларов (1,6 млн грн.). На фоне расходов семьи это вызвало новые обсуждения того, как принц Гарри и его супруга собираются поддерживать привычный уровень жизни.

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Накануне Маркл встретилась с лауреатом Нобелевской премии мира Малалой Юсуфзай. За чаем они обсудили благотворительную инициативу, приуроченную к Международному дню девочек.

По оценке издания, самым дорогим элементом образа Меган стало колье стоимостью около 21,4 тысячи долларов. Также на ней были сумка примерно за 9,36 тысячи, пальто за 2,27 тысячи, свитшот за 840 долларов, брюки за 940 и обувь стоимостью около более тысячи долларов.

Через несколько дней герцогиня посетила три благотворительные организации в Ноттингеме. Для этой поездки она выбрала пальто бренда Joseph стоимостью около 2 тысяч долларов и кашемировый свитер за 470 долларов.

На что живут Гарри и Меган

Расходы Сассексов обсуждают на фоне их коммерческих проектов, стоимости недвижимости и попыток развивать собственные бренды. Особое внимание привлекает As Ever - lifestyle-проект Меган, который предлагает товары для дома и продукты.

Меган Маркл и принц Гарри ​​​​​​тратят большие деньги / Фото Instagram/meghan

Источник, знакомый с обстоятельствами жизни пары, предположил, что в долгосрочной перспективе супругам может быть непросто сохранять прежний уровень расходов. По его словам, вопрос заключается в том, смогут ли их доходы и коммерческие сделки постоянно покрывать стоимость привычного образа жизни. При этом реальные финансовые возможности семьи публично неизвестны.

Значительную статью расходов составляет особняк Сассексов в калифорнийском Монтесито. В доме девять спален и 16 ванных комнат, а содержание обширной территории и обеспечение безопасности требуют существенных затрат.

Автор книг о британской королевской семье Том Бауэр ранее утверждал, что на поддержание образа жизни пары может уходить не менее 3 млн долларов в год. В других публикациях фигурировали оценки до 6 млн ежегодно. Эти суммы не являются подтвержденной финансовой отчетностью супругов.

Новая недвижимость и бизнес-проекты

Гарри и Меган также рассматривали возможность покупки недвижимости в Котсуолдсе стоимостью более 16 млн. Одновременно Маркл продолжает развивать As Ever: среди новых предложений бренда издание упоминает адвент-календарь за 150 долларов.

Меган Маркл занята своими проектами / Фото Instagram/meghan

Принц Гарри, в свою очередь, принял участие в программе MasterClass, посвященной переживанию утраты. В ней он беседовал с нейробиологом Мэри-Фрэнсис О'Коннор о смерти матери, принцессы Дианы. По сообщениям СМИ, гонорар за участие мог составить до 100 тысяч долларов.

Таким образом, внимание к расходам Сассексов связано не только с дорогими нарядами Меган, но и с высокой стоимостью недвижимости, охраны и коммерческими планами семьи. Однако утверждать, что у пары финансовые проблемы, на основании этих публикаций нельзя: подробные сведения об их доходах и расходах не раскрываются.

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О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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