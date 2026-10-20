Принц Гарри раскрыл настоящую причину возвращения в Британию с Меган Маркл

Монарх откровенно заговорил о принятом стратегическом решении.

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Принц Гарри и Меган Маркл - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal, meghan

Кратко:

Какую правду раскрыл Гарри

При чем тут его дети

Принц Гарри впервые подробно рассказал, что побудило его вместе с Меган Маркл и детьми вернуться в Великобританию после нескольких лет жизни в США.

По словам герцога Сассекского, важную роль сыграли образование детей, желание показать им страну, в которой он вырос, и возможность чаще видеться с родственниками и друзьями. Об этом сообщает Page Six.

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В интервью журналу GQ Гарри признался, что изначально семья не планировала переезд на протяжении долгого времени. Однако в определенный момент обстоятельства сложились так, что супруги решили воспользоваться этой возможностью.

Принц Гарри и Меган Маркл теперь британцы / фото: instagram.com, Меган Маркл

Почему Гарри захотел отправить детей в британскую школу

Одним из главных факторов для принца стало образование семилетнего Арчи и пятилетней Лилибет. По его словам, дети уже начали учиться в Великобритании и, судя по их реакции, хорошо адаптируются к новым условиям.

Гарри отметил, что возможность дать сыну и дочери опыт обучения в двух разных культурных средах оказалась для него важнее, чем он предполагал раньше. При этом он подчеркнул, что не критикует американскую систему образования: ему важно, чтобы дети могли познакомиться с разными традициями и взглядами на мир.

Принц также хочет, чтобы Арчи и Лилибет увидели места, связанные с его собственным детством, и получили возможность познакомиться с той частью семейной истории, которая прежде оставалась для них далекой.

Семья хочет чаще общаться с родственниками

Еще одной причиной возвращения Гарри назвал возможность быть ближе к родным и старым друзьям. После переезда в Северную Америку в 2020 году его визиты в Великобританию были сравнительно короткими и нерегулярными.

Теперь, по словам принца, семья может проводить больше времени с близкими, а дети - общаться со сверстниками. Гарри рассказал, что совместные игры и встречи с другими детьми помогают Арчи и Лилибет быстрее привыкнуть к новому окружению.

Принц Гарри с детьми / фото: instagram.com, meghan

Возвращение также дает ему возможность чаще находиться рядом с отцом, королем Карлом III, который продолжает бороться с онкологическим заболеванием. Ранее источники сообщали, что состояние монарха стало одним из факторов, повлиявших на решение Гарри.

Принц хочет оставить прошлые конфликты позади

Гарри также высказался о многолетнем противостоянии с британскими СМИ. Именно отношения с прессой и вопросы безопасности были среди причин, по которым супруги решили покинуть Великобританию в 2020 году.

Теперь принц надеется, что ситуация изменится и стороны смогут двигаться дальше. Он подчеркнул, что не собирается забывать все произошедшее, но считает важным искать возможности для взаимного уважения.

Несмотря на публичные заявления о желании наладить отношения, пока неизвестно, приведут ли слова Гарри к реальному примирению с Карлом III и принцем Уильямом. Сам герцог, однако, заявил, что настроен оптимистично и хочет сосредоточиться на будущем своей семьи.

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О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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