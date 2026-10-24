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"Я не играю в игры": Зеленский рассказал, какие у него отношения с Трампом

Анна Ярославская
24 октября 2026, 09:34
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Президент признал, что не ощущает достаточной поддержки Вашингтона, а дружбу Трампа с Путиным назвал личным выбором американского лидера.
Зеленский, Трамп
Зеленский о Трампе - не играю с ним в игры, в отличие от Путина / Коллаж: Главред, фото: ОП

О чем рассказал Зеленский:

  • Чем его подход к Трампу отличается от путинского
  • Почему он не благодарит партнеров ежесекундно
  • Как он оценивает дружбу Трампа с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что в отличие от российского диктатора Владимира Путина не прибегает к политическим маневрам в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Так глава государства в интервью ABC News отреагировал на обвинения в том, что Киев недостаточно благодарит Соединенные Штаты.

"Я не играю с Трампом в игры. В этом мое отличие от Путина. Я не играю с ним ни в какие игры. Я прямолинеен и честен. Вот и все", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что ценит помощь американцев и других союзников, однако не видит смысла постоянно демонстрировать это на публику. Показная лояльность Кремля, по его мнению, ничего не стоит.

"Лучше иметь таких партнеров, как я, которые выражают благодарность тогда, когда действительно ее чувствуют, чем благодарить ежесекундно и быть как Путин: изображать огромную благодарность, но, как только вы уйдете, получить нож в спину", - заявил он.

Без политического театра

Зеленский заверил, что Украина не будет устраивать "политический театр" в отношениях с США. Он сравнил межгосударственные отношения с дружбой, где, как в семье, важно быть честными и открыто знать позиции друг друга.

На вопрос, чувствует ли он себя преданным Соединенными Штатами, президент ответил, что не ощущает достаточной поддержки. Отдельно глава государства оценил сближение Белого дома с Кремлем.

"Это его личное решение - дружить с Путиным или нет. Я думаю, у них довольно хорошие отношения", - отметил Зеленский.

24 ракеты Patriot за три месяца

В беседе с ABC News речь шла и о проблемах с поставками вооружений и связью. По словам президента, скорость Starshield по-прежнему ограничена, а от стратегического партнера Украина за последние 90 дней получила лишь 24 ракеты Patriot. Он сравнил это с примерно 2000 ракет, использованными странами в первые дни войны на Ближнем Востоке.

Также шла речь о временной нехватке разведданных о баллистических угрозах.

На вопрос, блокировали ли США передачу ракет Украине со стороны Европы, Зеленский уточнил, что Вашингтон просто не подписал соответствующее соглашение.

"Не остановили, но не подписали", - сказал Зеленский.

Причин такого решения он, по его словам, не знает.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Какая сейчас ситуаций по Starshield в Украине

24 октября сразу несколько украинских медиа со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины заявили, что по состоянию на утро субботы Силы обороны фиксируют работу связи при движении со скоростью более 161 км/ч.

В настоящее время продолжаются проверки на более высоких скоростях. О полном снятии ограничений пока речь не идет.

Официальные источники эту информацию пока что не подтверждали.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Отношения Трампа и Зеленского

Как писал Главред, отношения между президентами США и Украины в октябре 2026 года переживают новый острый кризис. Ситуация обострилась на фоне заявлений Дональда Трампа и Илона Маска о Владимире Зеленском, проблем с работой спутниковой связи Starlink, вопросов об обмене разведданными и дизельной сделки Белого дома с Кремлем. Американский миллиардер призвал украинского президента уйти в отставку, а ограничения работы спутниковых терминалов осложнили использование беспилотников. Одновременно возникли разногласия вокруг энергетического перемирия с Россией.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет личного конфликта с Дональдом Трампом, однако он и дальше будет выступать против любого снятия санкций с России.

"У нас есть наши партнеры, Соединенные Штаты, и нам нужны прочные отношения с американской администрацией, с Конгрессом. И нам нужна двухпартийная поддержка", - подчеркнул Зеленский в интервью CNN.

Обвинения в личной неприязни президент отверг. Свою позицию он объяснил оценкой того, как на уступки отреагирует Кремль.

"Дело не в личностях. Мое отношение к Путину очень четкое. Я думаю, что если мы снимем санкции, мы сделаем его сильнее", - заявил глава государства.

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Об источнике: ABC News

ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

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