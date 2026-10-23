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Зеленский отверг личный конфликт с Трампом и предупредил: Путин захочет всего

Анна Ярославская
23 октября 2026, 08:14
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Президент подчеркнул, что Украине нужна двухпартийная поддержка США, но уступки Кремлю лишь усилят Путина.
Зеленский, Трамп, Путин
Зеленский объяснил, почему выступает против снятия санкций с РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Главное из заявления:

  • Зеленский отверг личный конфликт с Трампом
  • Президент выступает против любого снятия санкций с РФ
  • Уступки Путину лишь разожгут его аппетиты, считает он

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет личного конфликта с Дональдом Трампом, однако он и дальше будет выступать против любого снятия санкций с России. Так глава государства ответил на вопрос журналистки CNN о последнем обострении в отношениях с президентом США из-за сделки по российскому дизельному топливу.

У Зеленского спросили, не стоило ли избегать публичной полемики с Белым домом, поскольку Украина зависит от американской помощи. Зеленский ответил, что Киев рассчитывает на стабильное сотрудничество с Вашингтоном во всех ветвях власти.

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"У нас есть наши партнеры, Соединенные Штаты, и нам нужны прочные отношения с американской администрацией, с Конгрессом. И нам нужна двухпартийная поддержка", - подчеркнул Зеленский.

Обвинения в личной неприязни президент отверг. Свою позицию он объяснил оценкой того, как на уступки отреагирует Кремль.

"Дело не в личностях. Мое отношение к Путину очень четкое. Я думаю, что если мы снимем санкции, мы сделаем его сильнее", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, его линия в отношении ограничительных мер не менялась. Он озвучивал ее союзникам по обе стороны Атлантики.

"Между мной и президентом Трампом нет ничего личного. И, конечно, я против любого снятия санкций. Я всегда говорил это европейским партнерам и говорил это непосредственно американской администрации", - подчеркнул президент.

На упреки в нецелесообразности публичной критики Зеленский дал понять, что сознательно идет на этот риск.

"Я, конечно, знаю, что делаю. Поэтому я знаю, что если Путину что-то дать, ему понадобится все. Он захочет всего", - убежден он.

Фрагмент интервью Зеленского CNN смотрите по ссылке.

Скриншот

Что предшествовало обострению отношений Украины и США

Как сообщал Главред, 9 октября Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о поставках энергоресурсов. По словам Трампа, это соглашение предусматривает поставки российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Владимир Зеленский резко отреагировал на решение США и охарактеризовал его как явную слабость позиций Запада. По его словам, ослабление санкций без долгосрочной договоренности приведет к продолжению войны.

16 октября Трамп подписал указ, отменяющий часть санкций против РФ по закону Линдси Грэма, касающихся экспорта российских энергоносителей.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ
Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Трамп нашел слабое место Путина: мнение эксперта

Оперная певица, общественная деятельница и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова считает, что Дональд Трамп нашел действенные рычаги давления Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. Речь идет о санкциях, которые начали наносить непосредственный ущерб окружению российского президента. Об этом она заявила во время чата на Главреде.

Одним из ключевых инструментов давления Максакова назвала ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых санкций в качестве альтернативы SWIFT. По её мнению, именно эти меры затронули финансовые интересы окружения Путина.

"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.

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Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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