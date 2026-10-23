Зеленский отверг личный конфликт с Трампом и предупредил: Путин захочет всего

Президент подчеркнул, что Украине нужна двухпартийная поддержка США, но уступки Кремлю лишь усилят Путина.

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Зеленский объяснил, почему выступает против снятия санкций с РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Главное из заявления:

Зеленский отверг личный конфликт с Трампом

Президент выступает против любого снятия санкций с РФ

Уступки Путину лишь разожгут его аппетиты, считает он

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет личного конфликта с Дональдом Трампом, однако он и дальше будет выступать против любого снятия санкций с России. Так глава государства ответил на вопрос журналистки CNN о последнем обострении в отношениях с президентом США из-за сделки по российскому дизельному топливу.

У Зеленского спросили, не стоило ли избегать публичной полемики с Белым домом, поскольку Украина зависит от американской помощи. Зеленский ответил, что Киев рассчитывает на стабильное сотрудничество с Вашингтоном во всех ветвях власти.

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"У нас есть наши партнеры, Соединенные Штаты, и нам нужны прочные отношения с американской администрацией, с Конгрессом. И нам нужна двухпартийная поддержка", - подчеркнул Зеленский.

Обвинения в личной неприязни президент отверг. Свою позицию он объяснил оценкой того, как на уступки отреагирует Кремль.

"Дело не в личностях. Мое отношение к Путину очень четкое. Я думаю, что если мы снимем санкции, мы сделаем его сильнее", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, его линия в отношении ограничительных мер не менялась. Он озвучивал ее союзникам по обе стороны Атлантики.

"Между мной и президентом Трампом нет ничего личного. И, конечно, я против любого снятия санкций. Я всегда говорил это европейским партнерам и говорил это непосредственно американской администрации", - подчеркнул президент.

На упреки в нецелесообразности публичной критики Зеленский дал понять, что сознательно идет на этот риск.

"Я, конечно, знаю, что делаю. Поэтому я знаю, что если Путину что-то дать, ему понадобится все. Он захочет всего", - убежден он.

Фрагмент интервью Зеленского CNN смотрите по ссылке.

Что предшествовало обострению отношений Украины и США

Как сообщал Главред, 9 октября Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о поставках энергоресурсов. По словам Трампа, это соглашение предусматривает поставки российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Владимир Зеленский резко отреагировал на решение США и охарактеризовал его как явную слабость позиций Запада. По его словам, ослабление санкций без долгосрочной договоренности приведет к продолжению войны.

16 октября Трамп подписал указ, отменяющий часть санкций против РФ по закону Линдси Грэма, касающихся экспорта российских энергоносителей.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Трамп нашел слабое место Путина: мнение эксперта

Оперная певица, общественная деятельница и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова считает, что Дональд Трамп нашел действенные рычаги давления Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. Речь идет о санкциях, которые начали наносить непосредственный ущерб окружению российского президента. Об этом она заявила во время чата на Главреде.

Одним из ключевых инструментов давления Максакова назвала ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых санкций в качестве альтернативы SWIFT. По её мнению, именно эти меры затронули финансовые интересы окружения Путина.

"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.

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Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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